Прогноз Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 сентября - коротко о главном

Итак, что принесут нам всем грядущие семь дней, по прогнозу астролога?
Рыбам необходимо "пересечь мечты и реальность".
Весам придется решить конфликт между растущими потребностями и накоплениями.
У Дев повысится неопределенность в партнерских отношениях.
Скорпионы встретятся с логичными и предсказуемыми домашними препятствиями, которые в итоге "вырулят" к хорошему.
Овны со среды станут более миролюбивыми и легче впишутся в новую команду.
Водолеев испытает на прочность чье-то истерическое поведение на работе…
Тельцы будут довольно уязвимы за счет слишком сильной эмоциональной зависимости от любимого человека.
Близнецам в их азартном состоянии потребуется осторожность, особенно ближе к выходным.
Раки помогут кому-то проявить щедрость и сами обогреют близких.
Козерогов могут обременять обязанности перед друзьями.
Стрельцов дружеские связи, наоборот, обогатят и порадуют.
Львы получат власть или ощутят ответственность, укрепив свою самооценку.
следующая неделя несет необходимость больше учитывать чужое мнение и меньше выпускать внутреннюю тревогу на свободу.