Прогноз Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 сентября - коротко о главном

Итак, что принесут нам всем грядущие семь дней, по прогнозу астролога?

Рыбам необходимо "пересечь мечты и реальность".

Весам придется решить конфликт между растущими потребностями и накоплениями.

У Дев повысится неопределенность в партнерских отношениях.

Скорпионы встретятся с логичными и предсказуемыми домашними препятствиями, которые в итоге "вырулят" к хорошему.

Овны со среды станут более миролюбивыми и легче впишутся в новую команду.

Водолеев испытает на прочность чье-то истерическое поведение на работе…

Тельцы будут довольно уязвимы за счет слишком сильной эмоциональной зависимости от любимого человека.

Близнецам в их азартном состоянии потребуется осторожность, особенно ближе к выходным.

Раки помогут кому-то проявить щедрость и сами обогреют близких.

Козерогов могут обременять обязанности перед друзьями.

Стрельцов дружеские связи, наоборот, обогатят и порадуют.

Львы получат власть или ощутят ответственность, укрепив свою самооценку.

И СОВЕРШЕННО ДЛЯ ВСЕХ