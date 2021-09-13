Темп вакцинации от Covid-19 на прошлой неделе - самый низкий за полгода

Темп вакцинации по сравнению с максимумом в мае снижается в Латвии уже с середины лета, а общее количество людей, вакцинированных на прошлой неделе, упало до самого низкого уровня со второй половины марта. Еще меньше людей было вакцинировано на неделе с 29 марта - 26 211 человек. Важно, что в тот момент в Латвии еще не была предоставлена возможность получить вакцину для всех желающих, и только недавно была начата вакцинация хронических больных.

Весной правительство поставило цель вакцинировать не менее 100 000 человек в неделю, и эта цифра была достигнута через месяц, начиная с 10 мая. Недельный рекорд вакцинированных был установлен на неделе с 24 мая, когда было вакцинировано 116 876 человек, то есть почти 17 000 человек в день.

В воскресенье прививки получили всего 688 человек, и это самый маленький показатель с марта, за исключением праздника Лиго, когда за два дня было вакцинировано менее 500 человек.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 768 191 человек, а 676 604 человека получили вторую дозу вакцины. Еще 111 828 человек привиты однократной вакциной Johnson&Johnson.

По данным Центрального статистического управления, на начало июля 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 жителей, то есть на данный момент 46,75% населения получили прививку от Covid-19, а 41,89% завершили процесс вакцинации.

В программе LTV "Утренняя панорама" руководитель отдела проекта вакцинации НСЗ Эва Юхневича выразила уверенность, что данные о вакцинации за последние несколько дней будут дополнены, и показатель прошлой недели может сравняться с показателем предыдущих недель. Она также подчеркнула, что данные тщательно отслеживаются и оцениваются для определения дополнительных действий, необходимых для мотивации людей к вакцинации.

Юхневича отметила, что большое значение имеет участие семейных врачей, поэтому с 1 октября все семейные врачи должны будут участвовать в вакцинации. В настоящее время в вакцинации участвуют около 80% практик.

Также продолжается выездная вакцинация, открываются пункты вакцинации в торговых центрах, что является удобным вариантом для людей.