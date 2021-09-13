Россиянин Даниил Медведев выиграл первый "Большой шлем" в карьере

В финале US Open 25-летний Медведев обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 17 минут.

Медведев по ходу встречи реализовал четыре брейк-пойнта, выполнил 16 эйсов и девять раз ошибся при подаче. 34-летний Джокович один раз взял подачу оппонента, совершил шесть эйсов и три двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 5:4 в пользу сербского теннисиста.

Данный титул стал для Медведева первым на турнирах "Большого шлема" в карьере. За победу на US Open Медведев заработает 2000 рейтинговых очков и 2,5 миллиона долларов призовых.

Медведев стал шестым игроком из России, который взял титул на "Шлеме". До него на турнирах серии "Большого шлема" побеждали Евгений Кафельников, Марат Сафин, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова.

Новак Джокович, в свою очередь, упустил возможность оформить календарный "Большой шлем" и стать четвёртым игроком в истории, который взял все четыре "Шлема" в одном сезоне. Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, "Ролан Гаррос" и Уимблдоне.

Видео: Лучшие моменты матча Джокович - Медведев

Видео: Речь Медведева после победы