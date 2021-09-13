Выявлено 135 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 260,3

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 79 лет.

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет.

117 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 18 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 257,4 до 260,3 случая на 100 000 населения.