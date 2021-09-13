Выявлено 135 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 260,3
За минувшие сутки в Латвии выявлено 135 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 135 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 79 лет.
117 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 18 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 257,4 до 260,3 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 14 605 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%. С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 147 328 человек, 2613 заразившихся коронавирусом скончались.