Пн, 13.09.2021
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Рихард Колс об общении с лже-сторонником Навального

Выявлено 135 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 260,3

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 135 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 79 лет.

  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет.

117 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 18 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 257,4 до 260,3 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 14 605 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%. С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 147 328 человек, 2613 заразившихся коронавирусом скончались.


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