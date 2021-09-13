Торговые центры и салоны красоты: в Литве вступили в силу новые ограничения, но не для всех

Агентство BNS представляет обозрение важнейших изменений, вступающих в силу с понедельника.

Торговля и услуги:

В отношении людей, имеющих паспорт возможностей, не применяются никакие ограничения, однако им, как и прежде, рекомендуется соблюдать меты безопасности, например, дезинфицировать руки, сохранять дистанцию, носить маски.

Людям без паспорта возможностей будет запрещено посещение магазинов товаров не первой необходимости, рынков (когда площадь превышает 1,5 тыс. кв. метров), у них не будет доступа к услугам салонов красоты, спортклубов, они не смогут принимать участие в мероприятиях, на которые собираются более 500 человек.

Однако без паспорта возможностей можно будет:

Посещать магазины, рынки, где основными товарами являются пищевые продукты, ветеринарные товары, корма для животных, магазины оптики и ортопедии, пункты продажи растений, семян, удобрений. Однако у этих магазинов должен быть отдельный вход с улицы, и их площадь не может превышать 1,5 тыс. кв. метров. Этот порядок действует и отношении торговых центров такого размера.

Заказывать еду на вынос или потреблять ее в кафе, барах и ресторанах на открытых пространствах. В таком случае за столом могут сидеть не более пяти человек. Между клиентами должна сохраняться двухметровая дистанция.

Разрешен допуск на заправочные станции, заказ мелких ремонтных услуг, когда контакт между получателем услуги и ее поставщиком длится не более 15 минут.

Получать услуги по захоронению, посещать магазины похоронных услуг.

Посещать библиотеки, музеи, выставки, получать необходимые услуги социальных, государственных и муниципальных ведомств.

Посещать лиц, находящихся в предсмертном состоянии, несовершеннолетних и сирот, получать социальные услуги.

Транспорт:

Паспорт возможностей не потребуется для пользования городским, пригородным или междугородним общественным транспортом. Однако находясь в нем, следует надевать маску, соблюдать дистанцию.

При поездках в междугороднем транспорте регулярными, специальными и чартерными пассажирскими маршрутами могут заниматься только сидячие места.

Образование:

Дошкольное, детсадовское, начальное, основное, среднее, первичное профессиональное образование, неформальное образование и просвещение детей осуществляется без паспорта возможностей.

Профобучение, обучение в высших школах и неформальное просвящение взрослых могут осуществляться контактным способом и для людей без паспорта возможностей, однако они должны регулярно тестироваться. Это они смогут сделать бесплатно. Это условие будет действовать до 16 октября.

Здравоохранение:

Медуслуги будут представляться без паспорта возможностей. При предоставлении плановых стационарных услуг обязательно прохождение теста на коронавирус. Он финансируется за счет государства.

Министерство здравоохранения предусматривает возможность введения в будущем обязательного тестирования при получении специализированных амбулаторных услуг. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Получение паспорта возможностей: