Видео ⟩ Первое интервью МакSим после комы: "У меня дважды останавливалось сердце"

МакSим призналась, что она весит сейчас около 43-44 килограммов. Правда, такая форма стоила ей дорогого. Но она отшучивается и говорит, что очень хотела вернуться в форму, Бог ее услышал, а у него оказалось "хорошее чувство юмора".

Плохо МакSим стало во время выступления в Казани. Ее клавишник взял на себя смелость и сократил список песен. Певицу госпитализировали в первую клинику.

Тесты на коронавирус были отрицательные. Легкие были поражены. Артистке становилось все хуже. Сначала МакSим подключили к ИВЛ. Она была введена в искусственную кому. После ее перевели на аппарат ЭКМО. По словам звезды, легкие были настолько поражены, что в них уже образовались тромбы.

МакSим ФОТО: Кадр из видео

Из Казани прилетела мама Марины. Близкие помогли ей принять решение о лечении дочери.

"Уговорили ее подписать бумагу, в которой врачи сказали, что не довезут... Мне уже остались минуты", - вспоминает артистка.

МакSим до сих пор еще кашляет, а на шее у нее виднеются 4 шрама от аппаратов ИВЛ и ЭКМО. Не считая того, что к ней было подключено еще несколько катетеров и проводов:

"У меня трубка стояла от бедра, от паха. Проходила через сердце и выходила через шею".

"Все осложнения, которые могли быть - они произошли. Было и кровотечение, и септический шок. Каждый день меняли стратегию по спасению меня", - отметила Марина.

Лечащий врач артистки Денис Павлов подчеркивает, что действительно у певицы возникли всевозможные осложнения. Несмотря на комбинацию из препаратов, звезде не становилось лучше. Любые попытки отключить ее от аппаратов терпели неудачу. После КТ стало понятно, что в легких "образовались дыры". Ей сделали дренаж, состояние ухудшилось, МакSим начали терять. Тогда ей сделали еще один дренаж и поставили новую трубку.

Легкие у певицы до сих пор не восстановились: "Они были повреждены почти на 100 процентов - на 95".

"После того, как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается. Когда я находилась в коме, я находилась в другой реальности. У меня было четкое осознание, что та жизнь, в которой мы живем здесь, она менее реальна", - говорит МакSим.

Певица считает, что в такие моменты каждый видит что-то свое. Ей было хорошо, она чувствовала полет и видела закат. У нее было чувство принятия и спокойствия. Она услышала голос своего духовника, который сказал, что дорога на небеса закрыта. МакSим видела разных людей, она перемещалась несколько раз на лифте вверх и вниз.

"Когда я пришла в себя, мне рассказали, что у меня дважды останавливалось сердце",

- открыла певица неожиданные подробности своего лечения. Она подчеркнула, что ее спас аппарат ЭКМО.

МакSим рассказала, что ее много лет не причащают из-за греха, в котором она не может покаяться:

"Если меня сюда вернули, я верю, что зачем-то. Может быть, я успею что-то изменить. Самое ужасное, что я не могу пожалеть о том грехе, который совершаю".