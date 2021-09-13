В Литве за сутки умерли 19 человек с коронавирусом

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил во понедельник Департамент статистики.

Умершие в основном принадлежали к возрастным группам 70-79 и 80-89 лет - по шесть скончавшихся в каждой из групп, также четыре умерших были из возрастной группы 90-99 лет, одному умершему было от 60 до 69 лет, двум - 40-49 лет.

Из умерших 16 были непривитыми, трое - привитыми, но они были в возрасте 70 лет и старше.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве вырос до 385,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет до 6,4%.

За минувшие сутки было сделано 3582 молекулярных теста (ПЦР) и 3796 антигенных тестов на Covid-19.

Всего в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 308 956 человек. От коронавируса в Литве скончались 4711 человек, из них 57 были полностью привиты.

Эстония

За минувшие сутки проанализированы 3963 теста на коронавирус, позитивный результат дали 268 тестов, скончался один заразившийся коронавирусом человек

По состоянию на утро понедельника стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 149 пациентам. Из 176 госпитализированных с коронавирусом не вакцинированы 128 человек (72,7 процента), курс вакцинации завершен у 48 пациентов (27,3 процента). В больницах открыты 16 новых историй болезни.