Пн, 13.09.2021
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ВИДЕО ⟩ Футболист "Порту" незаметным ударом отправил соперника в нокдаун

ФОТО: EPA/Scanpix

Защитник футбольного клуба "Порту" Пепе исполнил грязный приём во время матча чемпионата Португалии против лиссабонского "Спортинга".

На 32-й минуте встречи футболисты лиссабонской команды подавали угловой, а Пепе, который известен своими неспортивными выходками на поле, решил проверить на прочность челюсть капитана "Спортинга" Себастьяна Коатеса.

38-летний португалец незаметно ударил кулаком в подбородок соперника. Апперкот получился не самым сильным, но Коатес закричал и упал на газон. Судья не обратил внимания на этот эпизод, так как не поверил уругвайцу.

Матч завершился со счётом 1:1. Во время игры было показано 10 жёлтых карточек и одна красная - удалили Тони Мартинеса из "Порту".

"Порту" и "Спортинг" имеют одинаковое количество очков после пяти туров чемпионата Португалии (11). Лидирует в чемпионате "Бенфика", которая пока не потеряла ни одного очка (15).


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