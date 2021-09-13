ВИДЕО ⟩ Футболист "Порту" незаметным ударом отправил соперника в нокдаун

На 32-й минуте встречи футболисты лиссабонской команды подавали угловой, а Пепе, который известен своими неспортивными выходками на поле, решил проверить на прочность челюсть капитана "Спортинга" Себастьяна Коатеса.

38-летний португалец незаметно ударил кулаком в подбородок соперника. Апперкот получился не самым сильным, но Коатес закричал и упал на газон. Судья не обратил внимания на этот эпизод, так как не поверил уругвайцу.

Ainda sobre ontem à noite. Como é possível que um jogador fique impune depois de agredir barbaramente, com o queixo, o punho fechado de um anjinho chamado Pepe? Era expulsar esse bandido do Coates e irradiá-lo para dar o exemplo. O futebol tem de ser implacável com gente decente! pic.twitter.com/iIIyICqPKh — nuno saraiva (@nuno_a_saraiva) September 12, 2021

Матч завершился со счётом 1:1. Во время игры было показано 10 жёлтых карточек и одна красная - удалили Тони Мартинеса из "Порту".