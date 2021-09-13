ВИДЕО ⟩ Футболист "Порту" незаметным ударом отправил соперника в нокдаун
Защитник футбольного клуба "Порту" Пепе исполнил грязный приём во время матча чемпионата Португалии против лиссабонского "Спортинга".
Защитник футбольного клуба "Порту" Пепе исполнил грязный приём во время матча чемпионата Португалии против лиссабонского "Спортинга".
На 32-й минуте встречи футболисты лиссабонской команды подавали угловой, а Пепе, который известен своими неспортивными выходками на поле, решил проверить на прочность челюсть капитана "Спортинга" Себастьяна Коатеса.
38-летний португалец незаметно ударил кулаком в подбородок соперника. Апперкот получился не самым сильным, но Коатес закричал и упал на газон. Судья не обратил внимания на этот эпизод, так как не поверил уругвайцу.
Ainda sobre ontem à noite. Como é possível que um jogador fique impune depois de agredir barbaramente, com o queixo, o punho fechado de um anjinho chamado Pepe? Era expulsar esse bandido do Coates e irradiá-lo para dar o exemplo. O futebol tem de ser implacável com gente decente! pic.twitter.com/iIIyICqPKh— nuno saraiva (@nuno_a_saraiva) September 12, 2021
Матч завершился со счётом 1:1. Во время игры было показано 10 жёлтых карточек и одна красная - удалили Тони Мартинеса из "Порту".
"Порту" и "Спортинг" имеют одинаковое количество очков после пяти туров чемпионата Португалии (11). Лидирует в чемпионате "Бенфика", которая пока не потеряла ни одного очка (15).