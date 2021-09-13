💅 Фото ⟩ Для тех, кто не может определиться с цветом: самый стильный маникюр этой осени
В дни, когда осень не особо балует нас солнышком, на выручку приходит градиентный маникюр, который в этом сезоне особенно актуален.
В дни, когда осень не особо балует нас солнышком, на выручку приходит градиентный маникюр, который в этом сезоне особенно актуален.
Что такое градиентный маникюр?
Градиент - это эффект омбре, когда один цвет плавно переходит в другой.
Вот несколько примеров:
Какому градиенту отдать предпочтение в этом сезоне?
Harper's Bazaar отмечает, что в настоящее время дизайн градиента лучше выбирать чуть иной: раньше градиентные переходы были почти на каждом отдельном ногте, а сейчас весь маникюр представляет собой один сплошной градиент.
Примеры:
Такой маникюр будет хорошо выглядеть на ногтях любой длины и формы, поэтому подойдет каждой. Вы также можете поиграть с покрытиями, сочетая матовое и глянцевое на одной руке.
От чего отказаться?
В свою очередь, издание советует отказаться от излишних блесток, втирок и прочего нейл-арта, который может перегрузить дизайн. Хотя если очень хочется, то почему бы и нет?