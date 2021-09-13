Пн, 13.09.2021
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Томас Бирн, госминистр Ирландии по делам Европы

💅 Фото ⟩ Для тех, кто не может определиться с цветом: самый стильный маникюр этой осени

В дни, когда осень не особо балует нас солнышком, на выручку приходит градиентный маникюр, который в этом сезоне особенно актуален. 

Что такое градиентный маникюр

Градиент - это эффект омбре, когда один цвет плавно переходит в другой. 

Вот несколько примеров: 

Какому градиенту отдать предпочтение в этом сезоне? 

Harper's Bazaar отмечает, что в настоящее время дизайн градиента лучше выбирать чуть иной: раньше градиентные переходы были почти на каждом отдельном ногте, а сейчас весь маникюр представляет собой один сплошной градиент.

Примеры: 

Такой маникюр будет хорошо выглядеть на ногтях любой длины и формы, поэтому подойдет каждой. Вы также можете поиграть с покрытиями, сочетая матовое и глянцевое на одной руке.

От чего отказаться? 

В свою очередь, издание советует отказаться от излишних блесток, втирок и прочего нейл-арта, который может перегрузить дизайн. Хотя если очень хочется, то почему бы и нет? 


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