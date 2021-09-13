💅 Фото ⟩ Для тех, кто не может определиться с цветом: самый стильный маникюр этой осени

Что такое градиентный маникюр?

Градиент - это эффект омбре, когда один цвет плавно переходит в другой.

Вот несколько примеров:

Какому градиенту отдать предпочтение в этом сезоне?

Harper's Bazaar отмечает, что в настоящее время дизайн градиента лучше выбирать чуть иной: раньше градиентные переходы были почти на каждом отдельном ногте, а сейчас весь маникюр представляет собой один сплошной градиент.

Примеры:

Такой маникюр будет хорошо выглядеть на ногтях любой длины и формы, поэтому подойдет каждой. Вы также можете поиграть с покрытиями, сочетая матовое и глянцевое на одной руке.

От чего отказаться?