Навальный подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Первым информацию об иске Навального в картотеке Тверского суда Москвы заметил Telegram-канал "Можем объяснить". Иск был зарегистрирован в понедельник, 13 сентября.

ВВС отмечает, что в карточке суть требований политика не указана, однако отмечается, что речь идет "об оспаривании действий органов власти".

Проект "Умное голосование" был запущен Навальным, чтобы максимально сократить число голосов, поданных за "Единую Россию" на выборах.

Роскомнадзор последовательно ведет борьбу с "Умным голосованием", так как проект связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, который власти признали не только экстремистским, но и выполняющим функции иностранного агента). Ведомство заблокировало сайт "Умного голосования" и потребовало, чтобы Apple и Google удалили приложение этого сайта из своих магазинов мобильных приложений.

В рамках этого проекта соратники Навального хотят скоординировать на выборах людей, готовых голосовать против "Единой России". 17-19 сентября в России пройдут выборы разного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы.

Структуры Навального были признаны в России экстремистскими и запрещены, за связь с ними грозит административная и уголовная ответственность. Проект "Умное голосование" под судебный запрет не попал, но власти связывают его с запрещенным Фондом борьбы с коррупцией.