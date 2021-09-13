От Covid-19 привиты 73% работников образования

По сравнению с неделей ранее доля вакцинированных увеличилась на 1 процентный пункт. Уже несколько недель рост числа вакцинированных происходит очень медленно.

От Covid-19 привиты 64% работников дошкольных учреждений, что на 2 процентных пункта больше, чем неделей ранее. На 2 процентных пункта увеличилось также количество привитых работников в системе общего образования - 77%, а на уровне высшего образования вакцинировано 86% работников, как и неделей ранее.