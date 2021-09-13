Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России

Бразилец с российским паспортом завершил международную карьеру в 30 лет и решил сосредоточиться на клубной работе.

"Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению. Спасибо, Марио, и успехов в клубной карьере!", - сказал президент РФС Александр Дюков.

Фернандес заявил, что перед этим решением советовался с семьёй и главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

"На этой неделе мне исполняется 31 год и с возрастом мои травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб. Именно поэтому хочу сосредоточиться на выступлениях за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде. С моей точки зрения, так было бы справедливо.

Я, мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу в России почти 10 лет и счастлив, что смог принести ей пользу",

- написал Фернандес в открытом письме Telegram-канала сборной России.