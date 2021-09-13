Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России
Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Бразилец с российским паспортом завершил международную карьеру в 30 лет и решил сосредоточиться на клубной работе.
"Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению. Спасибо, Марио, и успехов в клубной карьере!", - сказал президент РФС Александр Дюков.
Фернандес заявил, что перед этим решением советовался с семьёй и главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
"На этой неделе мне исполняется 31 год и с возрастом мои травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб. Именно поэтому хочу сосредоточиться на выступлениях за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде. С моей точки зрения, так было бы справедливо.
- написал Фернандес в открытом письме Telegram-канала сборной России.
Свою первую игру в футболке сборной России натурализованный Фернандес провёл 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.