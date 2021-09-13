Фото ⟩ "Голая" Меган Фокс и гусеница Doja Cat: горячие, стильные и даже нелепые наряды звезд на премии MTV

Певица Оливия Родриго, группа BTS и рэпер Lil Nas X - основные победители премии. В свою очередь, артист года - Джастин Бибер.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Не все наряды артистов на церемонии вручения наград были так же лаконичны, как у Бибера.

Например, неудивительно, что платье Меган Фокс вызвало бурю обсуждений в Сети и СМИ. На церемонию она пришла поддержать своего возлюбленного, певца Machine Gun Kelly:

ФОТО: Reuters/ScanPix

Артисту все же удалось перетянуть внимание на себя: на ковровой дорожке он почти подрался с Конором Макгрегором из-за того, что не захотел делать совместную фотографию с ним.

Наряд Мадонны также не остался без внимания:

ФОТО: AFP/SCANPIX

Певица открывала церемонию и предстала в черном кожаном корсете и фуражке. После вступительной речи Мадонна повернулась к залу спиной - скрывать ей было почти что нечего... Конечно, ее образ не обошел стороной и Twitter. Большинство пользователей пришли в восторг и восхитились тем, как выглядит и держится 63-летняя артистка.

Больше фото самых смелых образов - в галерее!

Галерея: Самые горячие наряды церемонии

В свою очередь, если бы была номинация за самый привлекательный наряд для пользователей Twitter, то в ней победила бы исполнительница Doja Cat.

ФОТО: AP/Scanpix

Певица Doja Cat получила награду за лучшее сотрудничество с SZA с песней Kiss Me More. За наградой она поднялась в необычном образе от Thom Browe из коллекции весна-лето 2018. Получая награду, артистка обогнала пользователей Сети и пошутила: "Никогда бы не подумала, что буду получать приз в костюме червяка!".

Но ее фраза только подогрела реакции:

I’m literally in tears doja cat what goes awn bbg pic.twitter.com/28Z47gDoqz — soos 🍒 (@newsnoai_) September 13, 2021