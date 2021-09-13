"Нехватка водителей": в латвийских транспортных компаниях работают около 6400 человек из третьих стран

"Нехватка водителей наблюдается уже несколько лет не только в Латвии, но и во всем Европейском союзе", - заявили в дирекции, добавив, что нехватка водителей в Латвии больше всего наблюдается именно в секторе международных грузовых перевозок.

В латвийских компаниях работают также представители третьих стран, например, из Украины, России, Беларуси, Филиппин, Грузии.

Также, по данным АТД, некоторые пассажирские перевозчики испытывали трудности с поиском работников в начале обслуживания новых участков маршрутной сети.

Хотя поставщики услуг общественного транспорта в настоящее время способны предоставлять все услуги, заказанные государством, при имеющихся ресурсах, некоторые перевозчики периодически сталкиваются с нехваткой водителей. Этот вопрос особенно актуален, например, в летние месяцы, когда жарко и в автобусах постоянно работают кондиционеры, во время распространения различных вирусов и т.п.