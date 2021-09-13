Пн, 13.09.2021
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Томас Бирн, госминистр Ирландии по делам Европы

Трагическое ДТП под Резекне: водитель заснул за рулем

ФОТО: Sadursme.lv/facebook.com

В минувшую субботу, 11 сентября, заснув за рулем, водитель легкового автомобиля и пассажир погибли в результате ДТП в Латгалии, сообщила LETA представитель Латгальского регионального управления Государственной полиции Ласма Курсите. В полиции напоминают, что переутомление - это риск, который может привести к серьезным последствиям.

ДТП произошло в 6:24 в Дрицанской волости Резекненского края, когда мужчина 1986 года рождения, управлявший Audi A4, не смог справиться с транспортным средством, машина вылетела с дороги и перевернулась.

Водитель и пассажир 1990 года рождения скончались от полученных травм.

По предварительным данным, возможной причиной аварии стало засыпание за рулем.

Полиция напоминает, что переутомление - это неосознанный риск, который может привести к серьезным последствиям.

Полиция также призывает водителей оценивать свое самочувствие перед тем, как сесть за руль, потому что, как и пьяный, водитель в состоянии утомления реагирует медленнее и не может так быстро обнаруживать опасные ситуации на дороге. Если вы чувствуете сонливость или усталость, полиция советует не садиться за руль.

Возбуждены уголовные дела по фактам нарушения безопасности дорожного движения. Полиция в настоящее время расследует и выясняет обстоятельства аварии.


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