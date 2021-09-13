Трагическое ДТП под Резекне: водитель заснул за рулем

ДТП произошло в 6:24 в Дрицанской волости Резекненского края, когда мужчина 1986 года рождения, управлявший Audi A4, не смог справиться с транспортным средством, машина вылетела с дороги и перевернулась.

Полиция также призывает водителей оценивать свое самочувствие перед тем, как сесть за руль, потому что, как и пьяный, водитель в состоянии утомления реагирует медленнее и не может так быстро обнаруживать опасные ситуации на дороге. Если вы чувствуете сонливость или усталость, полиция советует не садиться за руль.