Заболеваемость Covid-19 в Латвии продолжает расти

Также продолжает увеличиваться количество госпитализированных пациентов с Covid-19. На прошлой неделе рост составил 35%, в стационарах лечились в среднем 218 пациентов ежедневно.
Среди заболевших на прошлой неделе 2201 человек не был вакцинирован от Covid-19 или не закончил курс вакцинации, что составляет 82% общего количества, а 474 человека были привиты.
Как отмечает SPKC, сравнение распространения инфекции на 100 000 населения среди привитых и непривитых или привитых частично показывает, что среди непривитых и частично привитых Covid-19 выявляется в три раза чаще, чем среди полностью привитых.
192 478 тестов (79%) на прошлой неделе были сделаны в учреждениях образования, 51 058 тестов (21%) - среди остального населения. Из положительных результатов 13% (351 случай) были связаны с тестированием в образовательных учреждениях, 87% (2324 случая) выявлены среди остальных тестируемых.
В среднем за день проводилось 34 805 тестов и выявлялось 382 новых случая коронавируса.
Как сообщил представитель SPKC, продолжает расти количество случаев Covid-19 среди детей до 19 лет, наиболее заметно - в возрастной группе от 10 до 14 лет.
На прошлой неделе рост заболеваемости наблюдался во всех регионах, коэффициент репродукции Covid-19 составил 1,17.
В 52,5% случаев на прошлой неделе был установлен источник заражения - в основном люди заражались от других членов семьи, в учебном заведении, на работе или частном мероприятии.
В странах Европы 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения продолжает снижаться - на прошлой неделе он составил 187,3 случая, тогда как Латвии вырос до 182,1 случая по сравнению с 115,2 случая неделей ранее.