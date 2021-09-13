Заболеваемость Covid-19 в Латвии продолжает расти

Также продолжает увеличиваться количество госпитализированных пациентов с Covid-19. На прошлой неделе рост составил 35%, в стационарах лечились в среднем 218 пациентов ежедневно.

Среди заболевших на прошлой неделе 2201 человек не был вакцинирован от Covid-19 или не закончил курс вакцинации, что составляет 82% общего количества, а 474 человека были привиты.

Как отмечает SPKC, сравнение распространения инфекции на 100 000 населения среди привитых и непривитых или привитых частично показывает, что среди непривитых и частично привитых Covid-19 выявляется в три раза чаще, чем среди полностью привитых.

192 478 тестов (79%) на прошлой неделе были сделаны в учреждениях образования, 51 058 тестов (21%) - среди остального населения. Из положительных результатов 13% (351 случай) были связаны с тестированием в образовательных учреждениях, 87% (2324 случая) выявлены среди остальных тестируемых.

В среднем за день проводилось 34 805 тестов и выявлялось 382 новых случая коронавируса.

Как сообщил представитель SPKC, продолжает расти количество случаев Covid-19 среди детей до 19 лет, наиболее заметно - в возрастной группе от 10 до 14 лет.

На прошлой неделе рост заболеваемости наблюдался во всех регионах, коэффициент репродукции Covid-19 составил 1,17.

В 52,5% случаев на прошлой неделе был установлен источник заражения - в основном люди заражались от других членов семьи, в учебном заведении, на работе или частном мероприятии.