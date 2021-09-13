Обязательная вакцинация и сертификаты Covid-19 для различных услуг: что обсудили в правительстве?

В коалиции вновь будет обсуждаться введение обязательной вакцинации от Covid-19

В коалиции и правительстве вновь ожидаются политические консультации о возможном введении обязательной вакцинации от Covid-19 и других мерах, нацеленных на увеличение охвата вакцинацией, свидетельствуют высказывания министра здравоохранения Даниэля Павлютса сегодня, 13 сентября, после заседания коалиции.

На вопрос о том, стоит ли еще в повестке дня вопрос об обязательной вакцинации представителей определенных профессий, в частности, медиков и работников пансионатов, Павлютс ответил, что этот вопрос не снят с повестки дня.

По словам министра, политикам необходимо решить, будет ли введена такая обязанность законом или соответствующее решение сможет принимать Кабинет министров.

Как подчеркнул Павлютс, Минздрав считает, что необходимость вакцинации остается неизменно высокой.

"Нужно обеспечить безопасность оказания услуг в местах, где люди тесно контактируют между собой, особенно группы риска", - отметил министр.

"В настоящее время нам предстоят на уровне правительства и коалиции консультации о дальнейших шагах к обязательной вакцинации и другим действиям, способствующим охвату вакцинацией", - сказал министр.

Как сообщалось, ранее в Сейм был внесен законопроект, который предусматривал требование об обязательном наличии у работников ряда профессий ковид-сертификатов, но из-за негативного отношения общества парламент отложил его рассмотрение.

Премьер-министр призвал непривитых солидаризироваться с остальным обществом и привиться от Covid-19

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал непривитых жителей Латвии солидаризироваться с остальным обществом и привиться от Covid-19, чтобы уменьшить количество случаев заболевания и смертей, помочь удержать экономику на пути развития и сохранить в школах очное обучение.

В понедельник после заседания коалиции премьер-министр отметил, что в интересах всех жителей Латвии, чтобы экономика развивалась, росли зарплаты, продолжалась учеба на месте в школах, чтобы обеспечить детям наилучшее образование.

Он отметил, что с тревогой наблюдает за ростом количества пациентов с Covid-19, которые оказываются в больницах. В настоящее время госпитализировано более 250 человек, из них почти все не привиты или не завершили курс вакцинации.

Премьер-министр напомнил, что единственный способ, как справиться с пандемией, это привиться.

Кариньш подчеркнул, что, например, в Дании в прошлую пятницу были сняты все оставшиеся ограничения, потому что практически все население привито от Covid-19.

"Наша цель, чтобы экономика продолжала развиваться, а дети учились очно", - сказал премьер, призвав людей вакцинироваться от Covid-19.

Кариньш: будет все больше мест получения услуг, где нужно будет предъявлять ковид-сертификат

Будет все больше мест получения услуг, где нужно будет предъявлять "тот или иной" тип сертификата Covid-19, сказал журналистам после заседания правительственной коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Отвечая на вопрос, не планируется ли с учетом роста заболеваемости Covid-19 вводить новые ограничения, Кариньш сказал, что дискуссии о дальнейших шагах на этой неделе состоятся на уровне правительства между представителями министерств.

По словам премьера, беря пример с Дании, в Латвии вакцинированным людям тоже нужно обеспечить больше свободы.