В правительстве вновь обсудят введение обязательной вакцинации от Covid-19

На вопрос о том, стоит ли еще в повестке дня вопрос об обязательной вакцинации представителей определенных профессий, в частности, медиков и работников пансионатов, Павлютс ответил, что этот вопрос не снят с повестки дня.

По словам министра, политикам необходимо решить, будет ли введена такая обязанность законом или соответствующее решение сможет принимать Кабинет министров.

Как подчеркнул Павлютс, Минздрав считает, что необходимость вакцинации остается неизменно высокой.

"Нужно обеспечить безопасность оказания услуг в местах, где люди тесно контактируют между собой, особенно группы риска", - отметил министр.

"В настоящее время нам предстоят на уровне правительства и коалиции консультации о дальнейших шагах к обязательной вакцинации и другим действиям, способствующим охвату вакцинацией", - сказал министр.