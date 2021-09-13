В Риге пешеход попал под трамвай
Сегодня, 13 сентября, на бульваре Анниньмуйжаc под трамвай попал пожилой человек.
Сегодня, 13 сентября, на бульваре Анниньмуйжаc под трамвай попал пожилой человек.
Записи очевидцев в соцсетях показывают, что пожилой человек спонтанно решил перейти рельсы, выбежав перед трамваем. Водитель трамвая притормозил, сбив человека на землю, но не переехал его.
Руководитель пресс-службы Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане отмечает, что инцидент зафиксирован, человек перешел улицу в неподходящем для этого месте. На место происшествия выехали ответственные службы.
Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.
🇱🇻 Šodien Anniņmuižas bulvāri #Imanta #Rīga #Latvija gājējs pakļuva zem tramvaja.— BreakingLV (@breakinglv) September 13, 2021
📸 Rolands Pavļeckijs pic.twitter.com/3GSLrTRPIr