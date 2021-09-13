Пн, 13.09.2021
Иногда жители удивляются, пугаются. Но без отработки задач в городской среде мы не можем научить военных, как действовать в сложных ситуациях Леонид Калниньш, генерал-лейтенант
Леонид Калниньш, генерал-лейтенант

В Риге пешеход попал под трамвай

ФОТО: Breaking LV/Twitter.com

Сегодня, 13 сентября, на бульваре Анниньмуйжаc под трамвай попал пожилой человек.

Записи очевидцев в соцсетях показывают, что пожилой человек спонтанно решил перейти рельсы, выбежав перед трамваем. Водитель трамвая притормозил, сбив человека на землю, но не переехал его.

Руководитель пресс-службы Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане отмечает, что инцидент зафиксирован, человек перешел улицу в неподходящем для этого месте. На место происшествия выехали ответственные службы.

Госполиция выясняет обстоятельства происшествия. 


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