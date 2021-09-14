Исследование: вакцины от Covid-19 достаточно эффективны, поэтому большинству не нужна третья доза

Многие страны начали предлагать дополнительные дозы вакцины от Covid-19 из-за опасения распространения самого заразного дельта-варианта коронавируса, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести временный мораторий на такую ​​практику и вместо этого помочь обеспечить вакцинами более бедные страны, где миллионы еще не получили даже первую дозу вакцины.

Ученые, в том числе эксперты ВОЗ, пришли к выводу, что в настоящее время, даже учитывая дельта-вариант, большой части общества не требуется дополнительная доза.

Авторы, изучавшие исследования и клинические испытания, обнаружили, что вакцины по-прежнему очень эффективны против тяжелых симптомов Covid-19 во всех основных типах вируса, включая дельта-вариант, хотя они менее эффективны в предотвращении бессимптомного заболевания.

Исследователь Анна Мария Энао Рестрепо, один из ведущих авторов статьи в The Lancet, заявила, что, согласно имеющимся в настоящее время исследованиям, нет достоверных доказательств того, что вакцинная защита от серьезного заболевания будет значительно снижена.

Она подчеркнула, что основной целью вакцинации является предотвращение тяжелого течения болезни, и сказала, что вакцины следует вводить людям, которые еще не были вакцинированы.

"Если вакцины будут использоваться там, где они будут наиболее полезны, они могут ускорить окончание пандемии, препятствуя дальнейшему развитию вариантов вируса", - добавила эксперт.

Франция и другие страны начали предлагать третью дозу вакцины от Covid-19 пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом, а Израиль пошел еще дальше, предложив дополнительные дозы всем людям старше 12 лет, которые были вакцинированы против Covid-19 пять месяцев назад.

В исследовании, опубликованном The Lancet, делается вывод о том, что существующие штаммы коронавируса недостаточно развиты, чтобы обойти защиту, обеспечиваемую текущими вакцинами против Covid-19.

Авторы считают, что в случае появления новых вирусных мутаций, которые могли бы обойти эту защиту, было бы лучше создать модифицированные варианты вакцины, специально адаптированные к этим мутациям.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны отказаться от предложения дополнительных доз людям, которые уже были вакцинированы, по крайней мере до конца этого года.

ВОЗ поставила цель вакцинировать не менее 10% населения во всех странах к концу сентября и не менее 40% - к концу года.

Организация надеется, что к середине следующего года не менее 70% населения мира будет вакцинировано против Covid-19.