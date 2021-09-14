Видео ⟩ "Затормозил уже после столкновения". Недалеко от Смилтене под микроавтобус попал велосипедист

"Не знаю, как оправиться от этого", - говорит водитель микроавтобуса, не скрывая шока от пережитого, которому теперь предстоит долгая и неприятная формальность, во время которой ему придется вспомнить события этого дня больше, чем единожды.

"Ехал со скоростью 90-95 километров в час в сторону Риги, как вдруг увидел человека, который тут же направился через дорогу и все. Он даже не оглянулся, ничего. Затормозил, уже когда столкнулся с ним", - говорит водитель, поясняя, что все произошло так быстро, что он успел ничего предпринять, чтобы предотвратить инцидент.

Начальник отдела полиции порядка отдела Госполиции Валкинского края подтверждает, что на трассе микроавтобус столкнулся с водителем велосипеда, который скончался на месте. Личность погибшего уточняется, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса был проверен на наличие алкоголя в крови, в результате чего выяснилось, что тот был трезв. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Госполиция призывает связаться с сотрудниками полиции Видземского края, если вы стали свидетелями этого происшествия или его записал видеорегистратор вашего автомобиля.