Как правильно проверять школьников на коронавирус? Повестка нового заседания правительства

Как сообщили в Минздраве, если заболеваемость в стране значительно увеличится, периодичность тестирования в школах вновь может быть пересмотрена.

Для того, чтобы процесс тестирования был более удобным для всех сторон, а результаты поступали более оперативно, планируется постепенно ввести в школах новый метод тестирования, когда весь класс тестируется как единая группа, а не как группа образцов. Если в едином образце будет обнаружена инфекция, только тогда школьников будут тестировать по отдельности.

Такой порядок облегчит работу и лабораторий, и учебных заведений, а также снизит расходы на проведение анализов.

Именно большая нагрузка на лаборатории стала одной из причин поиска новых алгоритмов тестирования.

Чтобы устранить сложности с посещением детьми занятий по интересам вне школ, достигнута договоренность предусмотреть в правилах Кабмина, что в ситуациях, когда лаборатория по каким-то причинам не выслала родителям или ребенку индивидуальный ответ о результатах тестирования, учащийся может участвовать в занятиях, предъявив ответ о полученном общем для класса или школы негативном результате теста на Covid-19.