Объединение университетов, тестирование учащихся и школьное питание: решения правительства

Лиепайский университет будет объединен с одним из научных университетов, Резекненская технологическая академия - с Даугавпилсским университетом

Liepājas Universitātes logo. ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В течение года Лиепайский университет будет объединен с одним из научных университетов, также планируется объединить Резекненскую технологическую академию (РТА) и Даугавпилсский университет (ДУ).

Как сообщила на заседании правительства министр образования и науки Анита Муйжниеце, статус научного университета планируется предоставить:

Латвийскому университету,

Латвийскому сельскохозяйственному университету,

Рижскому техническому университету

и Рижскому университету Страдиня.

Цель присоединения Лиепайского университета к одному из них - содействовать развитию научной работы в Лиепае. В свою очередь

целью объединения ДУ и РТА является создание в Латгальском регионе нового вуза международного масштаба.

Как сообщила министр, в течение года вузы должны провести переговоры и достичь соглашения об объединении, которое должно завершиться до 1 сентября 2022 года.

Согласно изменениям в законе о вузах, которые устанавливают их новую типологию, и запланированной реформе управления вузами

27 латвийских вузов будут разделены на научные университеты, университеты искусства и культуры, университеты прикладных наук и вузы прикладных наук.

Чтобы ограничить распространение инфекции Covid-19, к концу учебного года будет сокращено количество комплексных обедов

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В целях обеспечения основных принципов эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19 до конца учебного года в школах будет обеспечена выдача только основного блюда, а количество комплексных обедов сократится.

Изменения не коснутся других учреждений, например, дошкольных, медицинских, учреждений социальной реабилитации и т.п., так как в таких учреждениях питание предоставляется менее многочисленным группам лиц, что не создает высокого риска распространения инфекции Covid-19.

Министерство здравоохранения заявило, что детям в первую очередь должно быть обеспечено здоровое питание, однако в ситуациях, когда необходимо принять меры по ограничению распространения Covid-19 для обеспечения очной работы школ, допустимо рассмотреть возможность сокращения времени, отводимого на питание, путем сужения ассортимента подаваемых блюд.

Проект правил Кабмина предусматривает, что до 30 июня 2022 года в общеобразовательных учреждениях основного, всеобщего среднего и профессионального образования, включая учреждения социальной коррекции, а также в образовательных учреждениях, предоставляющих услуги служебной гостиницы или пансионата, допускается уменьшение количества блюд в комплексном обеде путем обеспечения одного основного блюда, но с сохранением установленной для комплексных обедов энергетической и пищевой ценности.

Тестирование школьников

Кабинет министров сегодня, 14 сентября, также обсудит изменение периодичности тестирования школьников, которое предусматривает, что тесты на коронавирус в дальнейшем будут проводиться раз в две недели, а не каждую неделю.

Как сообщили в Минздраве, если заболеваемость в стране значительно увеличится, периодичность тестирования в школах вновь может быть пересмотрена.

Для того, чтобы процесс тестирования был более удобным для всех сторон, а результаты поступали более оперативно, планируется постепенно ввести в школах новый метод тестирования, когда весь класс тестируется как единая группа, а не как группа образцов. Если в едином образце будет обнаружена инфекция, только тогда школьников будут тестировать по отдельности.

Такой порядок облегчит работу и лабораторий, и учебных заведений, а также снизит расходы на проведение анализов.

Именно большая нагрузка на лаборатории стала одной из причин поиска новых алгоритмов тестирования.

Чтобы устранить сложности с посещением детьми занятий по интересам вне школ, достигнута договоренность предусмотреть в правилах Кабмина, что в ситуациях, когда лаборатория по каким-то причинам не выслала родителям или ребенку индивидуальный ответ о результатах тестирования, учащийся может участвовать в занятиях, предъявив ответ о полученном общем для класса или школы негативном результате теста на Covid-19.