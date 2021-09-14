Известно, когда самый большой в мире летательный аппарат может начать перевозить пассажиров

В 2025 году Airlander 10 начнет перевозить до 100 пассажиров за раз при 10% от выбросов обычных самолетов.

К 2030 году компания надеется изобрести электрический Airlander.

Путешествие на Airlander 10 будет больше похоже на паром, чем на самолет, поэтому его прозвище - "быстрый паром".

В отличие от обычного пассажирского самолета, Airlander 10 будет тише, светлее и просторнее. В летательном аппарате также будут окна от пола до потолка с панорамным видом.

В 2016 году летательный аппарат потерпел крушение. 92-метровый Airlander 10, частично вертолет, частично воздушное судно, приземлился в Бедфордшире на юго-востоке Великобритании.

Британская телекомпания BBC со ссылкой на очевидца сообщила, что трос, свисающий с самолета, зацепился за телеграфный столб.

Airlander 10 изначально разрабатывался для армии США как разведывательный самолет, но проект был остановлен из-за мер экономии. Однако компания Hybrid Air Vehicles (HAV), начавшая его разработку, добилась запуска летательного аппарата в небо 17 августа этого года. Это был первый полет Airlander 10.

По данным HAV, Airlander 10 может летать на высоте до 4880 метров и развивать скорость 148 километров в час. Он наполнен гелием, может находиться в воздухе более двух недель без пилота и до пяти дней с пилотом.