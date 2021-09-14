Выявлено 460 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет.

четыре человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

354 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 106 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 260,3 до 272,1 случая на 100 000 населения.