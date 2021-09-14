Выявлено 460 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 460 новых случаев Covid-19, поступила информация о восьми смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 460 новых случаев Covid-19, поступила информация о восьми смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет.
354 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 106 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 260,3 до 272,1 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 43 206 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%. С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 147 788 человек, 2621 заразившихся коронавирусом скончались.