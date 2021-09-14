Вт, 14.09.2021
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Выявлено 460 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек

Рига. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

За минувшие сутки в Латвии выявлено 460 новых случаев Covid-19, поступила информация о восьми смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет.

  • четыре человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • три человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

354 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 106 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 260,3 до 272,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 43 206 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%. С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 147 788 человек, 2621 заразившихся коронавирусом скончались.

 

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