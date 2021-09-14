От коронавируса полностью привиты 42% населения Латвии

В целом темпы вакцинации остаются низкими - в понедельник привиты только 3524 человека.

1513 человек за последние сутки получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 1989 человек. Еще 22 человека привились вакциной Johnson&Johnson - она вводится лишь один раз.