Вт, 14.09.2021
Нехватка водителей наблюдается уже несколько лет не только в Латвии, но и во всем Европейском союзе Автотранспортная дирекция
Автотранспортная дирекция

От коронавируса полностью привиты 42% населения Латвии

ФОТО: Gints Ivuskans / Shutterstock

От Covid-19 полностью привиты 42,03% населения Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Процесс вакцинации завершили 791 025 жителей страны.

В целом темпы вакцинации остаются низкими - в понедельник привиты только 3524 человека.

1513 человек за последние сутки получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 1989 человек. Еще 22 человека привились вакциной Johnson&Johnson - она вводится лишь один раз.

 

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