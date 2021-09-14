Вт, 14.09.2021
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Леонид Калниньш, генерал-лейтенант

ВИДЕО ⟩ Трусова - первая женщина, исполнившая пять четверных прыжков

Александра Трусова ФОТО: Reuters/ScanPix

Российская фигуристка Александра Трусова во время проката новой произвольной программы стала первой женщиной, которая исполнила пять четверных прыжков в одной программе.

Историческое событие случилось на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. 17-летняя фигуристка прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц - тройной тулуп.

Фигуристка выступала под саундтрек из фильма "Круэлла".

Ранее пять четверных прыжков удавалось исполнить только мужчинам, а рекордсменом является трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен, который на Олимпиаде-2018 исполнил шесть четверных прыжков в одной программе.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Также она является бронзовым призёром чемпионата Европы (2020), бронзовым призёром финала Гран-при (2019), серебряным призёром (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020, 2021).

Перед началом нынешнего сезона фигуристка покинула группу Евгения Плющенко и вернулась к тренеру Этери Тутберидзе.


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