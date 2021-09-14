Министерство призывает разрешить услуги и для прошедших экспресс-тест. Что это значит?

С ростом заболеваемости Covid-19 все больше услуг будет доступно только в одном из так называемых режимов безопасности - зеленом или желтом. В зеленом режиме услуги смогут получить только привитые или переболевшие Covid-19 люди, в желтом - также протестированные.
Министерство призывает сделать услуги более доступными, позволив использовать в желтом режиме экспресс-тесты на коронавирус, например, на входах в магазины и другие места оказания услуг.
По словам министра экономики,
стоимость такого теста составит 5-6 евро, и получатель услуги должен будет его оплатить.
Однако это будет значительно дешевле, чем примерно 30 евро, которые сейчас за тестирование нужно платить в лабораториях.
Витенбергс отметил, что такой порядок уже вводится в некоторых странах Европы, например, в Германии и Австрии.
Также, как подчеркнул министр, важно, чтобы услуги могли получать родители с детьми в возрасте до 12 лет, для которых не предусмотрена вакцинация от Covid-19.
Ранее представляемое министром экономики Национальное объединение выступило с предложением разрешить детям младше 12 лет получать услуги в зеленом режиме, если их сопровождают вакцинированные взрослые.