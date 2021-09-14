Вт, 14.09.2021
В настоящее время нам предстоят на уровне правительства и коалиции консультации о дальнейших шагах к обязательной вакцинации и другим действиям, способствующим охвату вакцинацией. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Министерство призывает разрешить услуги и для прошедших экспресс-тест. Что это значит?

ФОТО: Shutterstock

Министерство экономики предлагает разрешить не привитым от Covid-19 людям получать услуги, если они сдадут экспресс-тест на коронавирус, сообщил на Латвийском радио министр экономики Янис Витенбергс

С ростом заболеваемости Covid-19 все больше услуг будет доступно только в одном из так называемых режимов безопасности - зеленом или желтом. В зеленом режиме услуги смогут получить только привитые или переболевшие Covid-19 люди, в желтом - также протестированные.

Министерство призывает сделать услуги более доступными, позволив использовать в желтом режиме экспресс-тесты на коронавирус, например, на входах в магазины и другие места оказания услуг.

По словам министра экономики,

стоимость такого теста составит 5-6 евро, и получатель услуги должен будет его оплатить.

Однако это будет значительно дешевле, чем примерно 30 евро, которые сейчас за тестирование нужно платить в лабораториях.

Витенбергс отметил, что такой порядок уже вводится в некоторых странах Европы, например, в Германии и Австрии.

Также, как подчеркнул министр, важно, чтобы услуги могли получать родители с детьми в возрасте до 12 лет, для которых не предусмотрена вакцинация от Covid-19.

Ранее представляемое министром экономики Национальное объединение выступило с предложением разрешить детям младше 12 лет получать услуги в зеленом режиме, если их сопровождают вакцинированные взрослые.


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