Фото ⟩ Ольга Серябкина рассекретила свою беременность

Ранее в интервью изданию Tatler она рассказала, что сейчас вместе с супругом, бизнесменом Георгием Начкебия, она строит дом для своей увеличивающейся семьи.

О беременности Ольга узнала в конце марта.

"Мы были по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого. Но не могу сказать, что нас поглотила идея стать родителями - мы продолжали жить в своем привычном ритме".

Серябкина решила держать новости о беременности в секрете.

СМИ пишут, что ребенок появится на свет в конце 2021 года, пол ребенка не раскрывается. Рожать Ольга планирует в Москве.

В октябре 2020 года стало известно, что Ольга вышла замуж за бизнесмена Георгий Начкебия. По словам артистки, они давно друг друга знают, но общение стало ближе, когда Серябкина попросила его о помощи с сольным проектом.

"Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное", - объяснила она.

Серябкина отметила, что не хотела шумихи и всю подготовку к свадьбе держала в тайне. Церемония бракосочетания была небольшой и прошла в узком кругу недалеко от Вены. Свадьбу было решено играть именно там, так как Георгий родился в Вене и прожил там более десяти лет.

Снимками Ольга поделилась на своей Instagram-странице.