Вт, 14.09.2021
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Галерея ⟩ В Калнциемсе построят новый завод. На строительство выделено свыше 8 млн евро

ФОТО: Пресс-фото

Предприятие SIA EcoLead привлекло финансирование банка BlueOrange в размере 4,36 миллионов евро, которое будет направлено на создание завода в Калнциемсе по переработке отработанных свинцовых аккумуляторных батарей, говорится в пресс-релизе Baltic Communication Partners. С учетом привлеченных на реализацию проекта средств Европейского фонда регионального развития общий объем инвестиций превышает 8 миллионов евро. Большая часть полученных средств будет направлена на приобретение и установку оборудования, предназначенного для переработки.

Под нужды завода будет приспособлено индустриальное здание в промышленной зоне Калнциемса, на улице Елгавас 21. На территории уже проведена реконструкция, выполнены работы по благоустройству участка и созданию необходимой инфраструктуры, а также установлено первое оборудование. В ближайшие месяцы завод планирует получить и установить металлургическую печь и оборудование, необходимое для осуществления различных технологических процессов.

Запуск завода в эксплуатацию запланирован на 3-й квартал 2022 года,

а в начале 2023 года планируется начать переработку.

Планы

В планы на ближайшие три года входит наращивание перерабатывающих мощностей завода до 15 000 тонн аккумуляторов в год, что позволит производить 8 700 тонн свинца и слитков из свинцовых сплавов. Произведенные в процессе переработки металлы и пластмасса будут экспортироваться для дальнейшего использования в Италию, Чехию и другие страны - снова для изготовления новых аккумуляторов, обеспечивая тем самым экологически чистый полный цикл производства.

Завод по переработке аккумуляторных батарей в Калнциемсе станет единственным подобным перерабатывающим заводом в Латвии.

Подобные перерабатывающие заводы работают по всей Европе, в том числе и в соседней с Латвией Эстонии - вот уже 22 года. Отслужившие свой срок аккумуляторные батареи раньше экспортировались из Латвии для вторичной переработки в другие близлежащие страны, такие как Эстония, Литва и Польша. Свинцово-кислотные аккумуляторы используются в самых разных механизмах для хранения электроэнергии, в том числе в автомобилях, мотоциклах, телекоммуникационных вышках и поездах.

"В Латвии за год для переработки собирается около 10 000 тонн свинцовых аккумуляторов, и каждый год этот объем увеличивается в среднем на 7%. С открытием нового завода теперь и Латвия сможет обеспечить переработку произведенных отходов, что является не только моральным долгом каждой страны, но и очень важным фактором в контексте принципов европейского "зеленого" курса, которые предусматривают переработку отходов как можно ближе к месту их происхождения", - отмечает член правления SIA EcoLead Денис Ульянов.

Галерея: Будущий завод по переработке аккумуляторных батарей в Калнциемсе

Рабочие места

Завод по переработке аккумуляторных батарей в Калнциемсе обеспечит более 50 новых рабочих мест. В большинстве своем это будут специалисты, и для этой работы планируется привлекать и обучать преимущественно местные кадры. На сегодняшний день уже укомплектована команда руководства завода, и в ближайшие несколько месяцев планируется приступить к отбору остальных сотрудников.

"Утилизация и повторное использование отходов является важнейшим вопросом в долгосрочной стратегии любой страны. Зарождающееся предприятие EcoLead можно отнести к числу национально значимых объектов. Финансовый вклад таких компаний в государственный бюджет и создаваемые рабочие места оцениваются в равной степени положительно", - комментирует главный исполнительный директор BlueOrange Дмитрий Латышев.

Экология

В 2020 году компания SIA EcoLead получила разрешение от Государственной службы охраны окружающей среды на осуществление загрязняющей деятельности категории А, что подтверждает соответствие будущего завода

самым высоким отечественным и международным стандартам безопасности и охраны окружающей среды.

На заводе будут установлены самые современные очистные сооружения для воды и воздуха, и будет проводиться регулярный мониторинг, что позволит гарантировать, что завод не окажет неблагоприятного воздействия на окружающую среду и экосистему.

Что дальше и при чем тут электромобили?

Полученное SIA EcoLead разрешение на эксплуатацию завода в настоящее время предусматривает только переработку свинцовых аккумуляторных батарей, но в будущем компания рассматривает возможность расширения своей деятельности за счет разработки новых видов переработки.

"Главной приоритетной задачей перерабатывающего завода будет утилизация свинцовых аккумуляторов, собранных именно в Латвии, но мы также готовы адаптироваться к потребностям латвийского рынка. С растущей популярностью электромобилей в любой стране в долгосрочной перспективе возникает вопрос о возможностях вторичной переработки используемых в них никелевых аккумуляторов. Таким образом, концепция развития завода в ближайшие 5-10 лет предусматривает возможность расширения технологического потенциала завода в том числе и для переработки аккумуляторов данного типа", - добавляет Д. Ульянов.

Опыт владельцев компании SIA EcoLead в сборе, транспортировке и переработке металлолома и опасных отходов составляет более 20 лет. Владельцем SIA EcoLead является латвийский предприниматель Денис Ульянов, а еще 45% долей принадлежит эстонской компании Unimet Estonia.


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