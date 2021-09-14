Галерея ⟩ В Калнциемсе построят новый завод. На строительство выделено свыше 8 млн евро

"В Латвии за год для переработки собирается около 10 000 тонн свинцовых аккумуляторов, и каждый год этот объем увеличивается в среднем на 7%. С открытием нового завода теперь и Латвия сможет обеспечить переработку произведенных отходов, что является не только моральным долгом каждой страны, но и очень важным фактором в контексте принципов европейского "зеленого" курса, которые предусматривают переработку отходов как можно ближе к месту их происхождения", - отмечает член правления SIA EcoLead Денис Ульянов.

Галерея: Будущий завод по переработке аккумуляторных батарей в Калнциемсе

Рабочие места

Завод по переработке аккумуляторных батарей в Калнциемсе обеспечит более 50 новых рабочих мест. В большинстве своем это будут специалисты, и для этой работы планируется привлекать и обучать преимущественно местные кадры. На сегодняшний день уже укомплектована команда руководства завода, и в ближайшие несколько месяцев планируется приступить к отбору остальных сотрудников.

"Утилизация и повторное использование отходов является важнейшим вопросом в долгосрочной стратегии любой страны. Зарождающееся предприятие EcoLead можно отнести к числу национально значимых объектов. Финансовый вклад таких компаний в государственный бюджет и создаваемые рабочие места оцениваются в равной степени положительно", - комментирует главный исполнительный директор BlueOrange Дмитрий Латышев.

Экология

В 2020 году компания SIA EcoLead получила разрешение от Государственной службы охраны окружающей среды на осуществление загрязняющей деятельности категории А, что подтверждает соответствие будущего завода

самым высоким отечественным и международным стандартам безопасности и охраны окружающей среды.

На заводе будут установлены самые современные очистные сооружения для воды и воздуха, и будет проводиться регулярный мониторинг, что позволит гарантировать, что завод не окажет неблагоприятного воздействия на окружающую среду и экосистему.

Что дальше и при чем тут электромобили?

Полученное SIA EcoLead разрешение на эксплуатацию завода в настоящее время предусматривает только переработку свинцовых аккумуляторных батарей, но в будущем компания рассматривает возможность расширения своей деятельности за счет разработки новых видов переработки.

"Главной приоритетной задачей перерабатывающего завода будет утилизация свинцовых аккумуляторов, собранных именно в Латвии, но мы также готовы адаптироваться к потребностям латвийского рынка. С растущей популярностью электромобилей в любой стране в долгосрочной перспективе возникает вопрос о возможностях вторичной переработки используемых в них никелевых аккумуляторов. Таким образом, концепция развития завода в ближайшие 5-10 лет предусматривает возможность расширения технологического потенциала завода в том числе и для переработки аккумуляторов данного типа", - добавляет Д. Ульянов.