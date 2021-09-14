Фото ⟩ Триумфальную арку в Париже укутывают тканью
В Париже заканчивается монтаж работы художника Христо "Триумфальная арка. В обертке", пишет "Медуза".
В Париже заканчивается монтаж работы художника Христо "Триумфальная арка. В обертке", пишет "Медуза".
Американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо Явашев прославился вместе со своей женой Жанной-Клод де Гийебон своими работами, в которых "упаковывал" различные объекты.
В 1995 году он вместе с женой обернул тканью Рейхстаг, в 1972-м сделал занавес в долине Колорадо, в 2014-м создал плавучие пирсы в Италии.
В мае 2020 года Христо скончался. Через год после его смерти арку все же решили обернуть серебристо-синей тканью. Такой же, как на чертежах художника.
В июле строительная бригада начала возводить леса, на которых будет держаться ткань. Официально завернутая арка будет открыта с 18 сентября до 3 октября.