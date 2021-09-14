Фото ⟩ Триумфальную арку в Париже укутывают тканью

Американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо Явашев прославился вместе со своей женой Жанной-Клод де Гийебон своими работами, в которых "упаковывал" различные объекты.

В 1995 году он вместе с женой обернул тканью Рейхстаг, в 1972-м сделал занавес в долине Колорадо, в 2014-м создал плавучие пирсы в Италии.

Обернуть Триумфальную арку было мечтой художника. Вместе с женой он еще в 60-х разработал подробные чертежи и инструкции к этой работе.

В мае 2020 года Христо скончался. Через год после его смерти арку все же решили обернуть серебристо-синей тканью. Такой же, как на чертежах художника.

В июле строительная бригада начала возводить леса, на которых будет держаться ткань. Официально завернутая арка будет открыта с 18 сентября до 3 октября.

"Я не думал, что это когда-либо произойдет", - сказал художник в одном из последних интервью.

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: EPA/Scanpix