Вт, 14.09.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Фото ⟩ С помощью отряда Omega остановлена группа наркоторговцев; изъяты автомобили и наличные

ФОТО: Valsts policija

Госполиция обнаружила у группы наркоторговцев в Риге запасы наркотических веществ на сумму около 60 000 евро и наличные деньги на сумму 24 500 евро, проинформировали в полиции.

Полиция получила информацию о группе лиц, которые могут быть причастны к торговле наркотиками. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Omega и Батальоном дорожной полиции 7 сентября провели несколько задержаний в Латгальском предместье и в районе Зиепниеккалнс.

Галерея: Изъятое у наркоторговцев

В ходе уголовного производства было проведено несколько обысков, в ходе которых правоохранители обнаружили три килограмма марихуаны, около 380 граммов кокаина, а также наличные деньги на сумму 24 500 евро.

Также в рамках уголовного производства были изъяты два автомобиля - BMW X5 и BMW X6 - с целью выяснить, не связана ли покупка автомобилей с отмыванием денег.

Ранее задержанные не попадали в поле зрения полиции. 9 сентября этого года один из задержанных был взят под стражу.

Упомянутое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.


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