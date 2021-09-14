Фото ⟩ С помощью отряда Omega остановлена группа наркоторговцев; изъяты автомобили и наличные

Полиция получила информацию о группе лиц, которые могут быть причастны к торговле наркотиками. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Omega и Батальоном дорожной полиции 7 сентября провели несколько задержаний в Латгальском предместье и в районе Зиепниеккалнс.

Галерея: Изъятое у наркоторговцев

В ходе уголовного производства было проведено несколько обысков, в ходе которых правоохранители обнаружили три килограмма марихуаны, около 380 граммов кокаина, а также наличные деньги на сумму 24 500 евро.

Также в рамках уголовного производства были изъяты два автомобиля - BMW X5 и BMW X6 - с целью выяснить, не связана ли покупка автомобилей с отмыванием денег.

Ранее задержанные не попадали в поле зрения полиции. 9 сентября этого года один из задержанных был взят под стражу.