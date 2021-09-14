Вт, 14.09.2021
Иногда жители удивляются, пугаются. Но без отработки задач в городской среде мы не можем научить военных, как действовать в сложных ситуациях Леонид Калниньш, генерал-лейтенант
Леонид Калниньш, генерал-лейтенант

ШКОЛА В ПАНДЕМИЮ ⟩ Дистанционное обучение и психическое здоровье учеников

ФОТО: Re:baltica

От глубокой апатии до суицидальных мыслей - эксперты утверждают, что проблемы с психикой у учащихся, вызванные дистанционным обучением, сохранятся и в новом учебном году.

Школы говорят, что готовы. Это звучит неубедительно, потому что в средних школах на одного психолога приходится примерно 750 учеников, а в профессиональных училищах - даже 5000, показывают расчеты Re:Baltica.

Инспектор по качеству образования обеспокоен тем, что школы будут в первую очередь пытаться восполнить серьезные пробелы в знаниях - некоторые учащиеся не завершили даже половину запланированной программы. Однако нет смысла продвигать содержание учебной программы, если ученики и учителя устали.

В процессе создания этой серии статей все, к кому обратился Re:Baltica - ученики, родители, а также учителя - просили только об одном:

вот бы учеба проходила очно.

Читайте первую статью из цикла "Эмоциональные пробелы" уже 20 сентября!


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