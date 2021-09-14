ШКОЛА В ПАНДЕМИЮ ⟩ Дистанционное обучение и психическое здоровье учеников
От глубокой апатии до суицидальных мыслей - эксперты утверждают, что проблемы с психикой у учащихся, вызванные дистанционным обучением, сохранятся и в новом учебном году.
От глубокой апатии до суицидальных мыслей - эксперты утверждают, что проблемы с психикой у учащихся, вызванные дистанционным обучением, сохранятся и в новом учебном году.
Школы говорят, что готовы. Это звучит неубедительно, потому что в средних школах на одного психолога приходится примерно 750 учеников, а в профессиональных училищах - даже 5000, показывают расчеты Re:Baltica.
Инспектор по качеству образования обеспокоен тем, что школы будут в первую очередь пытаться восполнить серьезные пробелы в знаниях - некоторые учащиеся не завершили даже половину запланированной программы. Однако нет смысла продвигать содержание учебной программы, если ученики и учителя устали.
В процессе создания этой серии статей все, к кому обратился Re:Baltica - ученики, родители, а также учителя - просили только об одном:
Читайте первую статью из цикла "Эмоциональные пробелы" уже 20 сентября!