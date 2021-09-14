Мемы ⟩ Зеленый младенец, одеяло вместо костюма и Ким Кардашьян как "дельта": как прошел Met Gala

В Нью-Йорке прошел Met Gala - традиционный бал Института костюма, который открывает выставку о моде в Метрополитен-музее. В этом году бал был особенно ожидаемым, так как год назад мероприятие отменили из-за пандемии. На Met Gala можно увидеть самые яркие, необычные и изобретательные образы гостей, поэтому без мемов никогда не обходится.
Темой выставки и бала в этом году была американская мода, но не все гости решили соблюдать дресс-код. Пользователи соцсетей, у которых есть свои представления об американской моде, были удивлены.
"Если тема - американская мода, почему никто не пришел в таких нарядах?".
Больше всего мемов досталось самым выдающимся образам знаменитостей. Например, Билли Айлиш, которая в этом году стала одним из сопредседателей бала. Она пришла в пышном платье светлого персикового оттенка. Зрители были восхищены образом певицы, но многие отметили, что такой наряд непривычен для ее стиля. Конечно, появились шутки про этот контраст.
"Я все лето. Я первого сентября".
Фрэнк Оушен принес на бал необычный аксессуар - кислотно-зеленую куклу, которая фигурировала в кампании его бренда Homer. Пользователи Twitter решили, что он похитил одного из детей Шрека.
Были и мемы про детские травмы: "Мои нерешенные детские травмы. Я".
Самым обсуждаемым в Сети стал наряд Ким Кардашьян, которая облачилась в полностью черную одежду, скрывающую тело от кончиков пальцев до самого лица. Образ Ким сразу же сравнили с дементором из "Гарри Поттера".
Рэпер Lil Nas X прямо на красной дорожке сменил три наряда: под роскошной золотой мантией оказались золотые доспехи, а под ними - блестящий обтягивающий комбинезон. При этом первое появление музыканта вызвало недоумение: не жарко ли ему?
"На улице прохладно. Я".
Однако были и такие гости, которые выглядели великолепно без всяких усилий, поэтому их образы особенно понравились пользователям соцсетей.