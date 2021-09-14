Мемы ⟩ Зеленый младенец, одеяло вместо костюма и Ким Кардашьян как "дельта": как прошел Met Gala

Темой выставки и бала в этом году была американская мода, но не все гости решили соблюдать дресс-код. Пользователи соцсетей, у которых есть свои представления об американской моде, были удивлены.

"Если тема - американская мода, почему никто не пришел в таких нарядах?".

if the theme is american fashion why isn’t anyone pulling up like this #MetGala2021 pic.twitter.com/JCCZhhrqbh — karm¡n (@zaynsfuckbot) September 13, 2021

Больше всего мемов досталось самым выдающимся образам знаменитостей. Например, Билли Айлиш, которая в этом году стала одним из сопредседателей бала. Она пришла в пышном платье светлого персикового оттенка. Зрители были восхищены образом певицы, но многие отметили, что такой наряд непривычен для ее стиля. Конечно, появились шутки про этот контраст.

"Я все лето. Я первого сентября".

ФОТО: https://www.instagram.com/sluttypuffin

Фрэнк Оушен принес на бал необычный аксессуар - кислотно-зеленую куклу, которая фигурировала в кампании его бренда Homer. Пользователи Twitter решили, что он похитил одного из детей Шрека.

Были и мемы про детские травмы: "Мои нерешенные детские травмы. Я".

ФОТО: https://www.instagram.com/sluttypuffin

Самым обсуждаемым в Сети стал наряд Ким Кардашьян, которая облачилась в полностью черную одежду, скрывающую тело от кончиков пальцев до самого лица. Образ Ким сразу же сравнили с дементором из "Гарри Поттера".

Еще больше мемов появилось в ответ на совместное фото Кардашьян и ее сестры Кендалл Дженнер.

"Мои ожидания 2021 года и дельта-вариант".

Не остался незамеченным и образ ASAP Rocky, который пришел на мероприятие вместе с певицей Рианной.

"Он представляет всех нас, кто работал этот год из дома".

He represented all of us, who are working from home for the past 1 year. #MetGala #MetGala2021 pic.twitter.com/LruIxfR9Yn — Sinking Ship 🚢 (@ShazriH) September 14, 2021

Рэпер Lil Nas X прямо на красной дорожке сменил три наряда: под роскошной золотой мантией оказались золотые доспехи, а под ними - блестящий обтягивающий комбинезон. При этом первое появление музыканта вызвало недоумение: не жарко ли ему?

"На улице прохладно. Я".

ФОТО: https://www.instagram.com/mytherapistsays