Вт, 14.09.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Мемы ⟩ Зеленый младенец, одеяло вместо костюма и Ким Кардашьян как "дельта": как прошел Met Gala

ФОТО: Reuters/AFP/ ScanPix

В Нью-Йорке прошел Met Gala - традиционный бал Института костюма, который открывает выставку о моде в Метрополитен-музее. В этом году бал был особенно ожидаемым, так как год назад мероприятие отменили из-за пандемии. На Met Gala можно увидеть самые яркие, необычные и изобретательные образы гостей, поэтому без мемов никогда не обходится.

Темой выставки и бала в этом году была американская мода, но не все гости решили соблюдать дресс-код. Пользователи соцсетей, у которых есть свои представления об американской моде, были удивлены.

"Если тема - американская мода, почему никто не пришел в таких нарядах?".

Больше всего мемов досталось самым выдающимся образам знаменитостей. Например, Билли Айлиш, которая в этом году стала одним из сопредседателей бала. Она пришла в пышном платье светлого персикового оттенка. Зрители были восхищены образом певицы, но многие отметили, что такой наряд непривычен для ее стиля. Конечно, появились шутки про этот контраст. 

"Я все лето. Я первого сентября". 

ФОТО: https://www.instagram.com/sluttypuffin

Фрэнк Оушен принес на бал необычный аксессуар - кислотно-зеленую куклу, которая фигурировала в кампании его бренда Homer. Пользователи Twitter решили, что он похитил одного из детей Шрека.

Были и мемы про детские травмы: "Мои нерешенные детские травмы. Я".

ФОТО: https://www.instagram.com/sluttypuffin

Самым обсуждаемым в Сети стал наряд Ким Кардашьян, которая облачилась в полностью черную одежду, скрывающую тело от кончиков пальцев до самого лица. Образ Ким сразу же сравнили с дементором из "Гарри Поттера". 

Еще больше мемов появилось в ответ на совместное фото Кардашьян и ее сестры Кендалл Дженнер. 

"Мои ожидания 2021 года и дельта-вариант".

Не остался незамеченным и образ ASAP Rocky, который пришел на мероприятие вместе с певицей Рианной. 

"Он представляет всех нас, кто работал этот год из дома". 

Рэпер Lil Nas X прямо на красной дорожке сменил три наряда: под роскошной золотой мантией оказались золотые доспехи, а под ними - блестящий обтягивающий комбинезон. При этом первое появление музыканта вызвало недоумение: не жарко ли ему?

"На улице прохладно. Я". 

ФОТО: https://www.instagram.com/mytherapistsays

Однако были и такие гости, которые выглядели великолепно без всяких усилий, поэтому их образы особенно понравились пользователям соцсетей.


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