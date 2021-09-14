Новый порядок тестирования школьников должен снять огромную нагрузку со школ и лабораторий

В интервью для передачи Латвийского телевидения Rīta panorāma он рассказал, что алгоритм тестирования был пересмотрен с учетом предложений, поданных социальными партнерами, в том числе LIVA. В итоге был найден компромисс.

По его словам, в некоторых лабораториях уже началась апробация двухнедельного цикла тестирования школьников и ожидается, что с 1 октября переход на новый порядок будет завершен.

Как подчеркнул Калванс,

новая процедура предусматривает тестирование одного класса как единой группы,

что позволит провести более быстрое повторное тестирование в случае, если какой-либо из взятых образцов окажется положительным.

"Этот алгоритм снимет огромную нагрузку не только с руководства школ, но и с лабораторий, и мы надеемся, что и коллеги из лаборатории MFD наконец поставят свой поезд на правильные рельсы," - высказался руководитель LIVA.

Кабмин

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров обсудит изменение периодичности тестирования школьников, которое предусматривает, что тесты на Covid-19 в дальнейшем будут проводиться раз в две недели, а не каждую неделю.

В то же время, как указал Минздрав, если заболеваемость в стране значительно увеличится, периодичность тестирования в школах вновь может быть пересмотрена.

По данным Минздрава, первые недели тестирования позволили начать очное обучение и предотвратить масштабные вспышки заболевания в 215 образовательных учреждениях и более объективно оценить масштабы распространения Covid-19 в самоуправлениях Латвии. Тестирование более 200 000 школьников и школьного персонала было сопряжено с трудностями и для образовательных учреждений, детей и их родителей, и для лабораторий.

Чтобы устранить сложности с посещением детьми занятий по интересам вне школ, достигнута договоренность предусмотреть в правилах Кабинета министров, что в ситуациях, когда лаборатория по каким-то причинам не выслала родителям или ребенку индивидуальный ответ о результатах тестирования, учащийся может участвовать в занятиях, предъявив ответ о полученном общем для класса или школы негативном результате теста на Covid-19.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце ранее сообщила, что на основании оценки эпидемиологической ситуации в стране министры, возможно, вернутся к вопросу об учащении тестирования в школах. То есть в случае необходимости тестирование вместо одного раза в две недели станут проводить раз в десять дней, затем - раз в семь дней, а если эпидемиологическая ситуация ухудшится очень серьезно, то и несколько раз в неделю.

Министр выразила уверенность, что сокращение объема тестирования вдвое решит проблемы доставки результатов анализов. Тестирование в школах будет одинаковым для всех и тестироваться по-прежнему будут все невакцинированные лица, которые отправляются в школу.