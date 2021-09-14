"Энтони, ты - суперзвезда". Усик намекнул на поражение Джошуа

"Эй, Энтони, привет. Ты очень хороший боксёр. Ты - суперзвезда", - сказал Усик на видео, которое размещено на странице Instagram Matchroom Boxing.

Эта фраза - отсылка к пресс-конференции украинца с Тони Белью, во время которой британец назвал его суперзвездой. Усик тогда оветил Белью, что он не является суперзвездой, потому что звёзды гаснут.

Усик является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. За время своей карьеры 34-летний украинец провёл 18 боёв, победив в каждом из них (13 раз нокаутом). 31-летний британец выиграл 24 поединка (22 нокаутом) и один раз проиграл.