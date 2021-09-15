Кто вам платит? ⟩ Двое военных пропустили, третий - нет: ситуация с девушкой на видео от начала и до конца

И задача военных - решать эти ситуации, предотвратить угрозу и справиться с противником в городе, где нет предупредительных лент и оповещений о том, что дальше идти нельзя - в этом и есть цель".

Галкин не скрывает, что для тех, кто руководит такой учебной операцией, справиться, как действовать в городской среде, - огромный вызов. И анализ - один из разделов учения. Извлеченный опыт важен для Минобороны и ведется анализ того, что необходимо улучшить впредь, добавили в ведомстве.

О коммуникации

Отвечая на критику о недостаточной коммуникации, пресс-секретарь Минобороны отметил, что варианты для большей осведомленности населения есть, но и они несут риски: "Как только есть еще один канал коммуникации, тут же будет новая волна критики. Люди могут возмущаться оповещению через sms: "Почему вмешиваетесь в частное пространство, откуда взяли номер и так далее?". Мы слали через систему EDS буклет, как выжить 72 часа и подготовиться к кризису - тоже были недовольные".

Видео с матерью и ребенком - цепочка событий

Рассказал представитель Минобороны и о предстоящей встрече с девушкой, попавшей на то самое видео с автоматной очередью над головой плачущего ребенка: "Да, мы связались и скорее всего встретимся, это я могу подтвердить. Да, она указала, что распространенное видео с ней не согласовали, она своего согласия не давала".

На встрече планируется еще раз проговорить сложившуюся ситуацию. В социальных сетях сама девушка рассказала, что во время учений на месте был контролер, ответственный за координацию военных, и он предупредил их о прекращении огня, освободив ей путь. Обойти она не могла, так как это улица, на которой она живет, и это ее дорога домой.

Двое военных действительно получили информацию и выполнили просьбу, а третий - нет. Именно этот момент и попал на видео.

Эту же цепочку событий подтвердили и в Минобороны, назвав ее тактическим недопониманием: "Специалист по военному сотрудничеству двоим военным сказал приостановить действия, но он не видел третьего. На видео видно, что третий спрятался в нише, он за стеной. Контролер его не видел, женщина его не видела, она пошла. Солдат в этот момент следил за тем, что происходит внутри здания - а там была зачистка и удар - он выстрелил".

В то же время Минобороны не винит в ситуации учебного контролера: "Всегда можно лучше. Это учения, это была сложная операция в центе Риги и большой вызов сделать это. Да, бывают ситуации, которые невозможно предвидеть. Мы были бы счастливы, если бы такой ситуации не было. Да, девушка там живет, и у нее было право там идти. Но я бы не обвинял и учебного контролера. Все сделали, что могли, но на таких учениях - не в лесу и не на необитаемом острове, а с гражданскими - очень тяжело для всех", - подытожил Галкин.