Ср, 15.09.2021
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Автотранспортная дирекция
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Кто вам платит? ⟩ Двое военных пропустили, третий - нет: ситуация с девушкой на видео от начала и до конца

"Тренироваться, что ли, негде?", "Вы о сердечниках подумали?", "К войне против народа готовятся?" - такими комментариями переполнены социальные сети. В Латвии прошли военные учения - в том числе в городской среде. В эфире "Кто вам платит?" обсудили их целесообразность, обоснованность и коммуникацию с общественностью, выслушав все стороны.

Гости эфира:

  • Кристина Горепёкина - очевидица военных учений на территории больницы Страдиня;
  • Каспар Галкин - представитель Министерства обороны (на латышском языке);
  • Михаил Сафран - офицер запаса ЦАХАЛ (ЦАХАЛ - армия обороны Израиля. - Прим. ред.)

Цель и особенность этих учений

Обсуждая итоги военных учений в городской среде и ситуации, которые вызвали обеспокоенность общественности, представитель Министерства обороны Каспар Галкин подчеркнул, что учения однозначно проводились не для того, чтобы напугать население, а наоборот - с целью защитить:

"Каждого жителя Латвии, вне зависимости от того, на каком языке он говорит и какие у него политические убеждения".

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Сам господин Галкин при этом комментарий в эфире "Кто вам платит" дал на латышском языке.

Переходя к конкретным случаям, когда автоматная очередь прозвучала над головой матери и ребенка или когда женщину испугало присутствие военных на территории больницы, представитель Минобороны "по-человечески" извинился: "Случилось то, что случилось - это уже не вернешь".

По его словам, Namejs 2021 - не первые учения в Риге, но отличие от предыдущих раз в том, что в этом году они были более масштабными и сложными по своей сути: "Но если мы говорим о гибридной угрозе или реальной агрессии - именно так это и происходит. Мы видели примеры в Украине - среди мирных жителей, и не дай бог они используются агрессором как живой щит.

И задача военных - решать эти ситуации, предотвратить угрозу и справиться с противником в городе, где нет предупредительных лент и оповещений о том, что дальше идти нельзя - в этом и есть цель".

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Галкин не скрывает, что для тех, кто руководит такой учебной операцией, справиться, как действовать в городской среде, - огромный вызов. И анализ - один из разделов учения. Извлеченный опыт важен для Минобороны и ведется анализ того, что необходимо улучшить впредь, добавили в ведомстве.

О коммуникации

Отвечая на критику о недостаточной коммуникации, пресс-секретарь Минобороны отметил, что варианты для большей осведомленности населения есть, но и они несут риски: "Как только есть еще один канал коммуникации, тут же будет новая волна критики. Люди могут возмущаться оповещению через sms: "Почему вмешиваетесь в частное пространство, откуда взяли номер и так далее?". Мы слали через систему EDS буклет, как выжить 72 часа и подготовиться к кризису - тоже были недовольные".

Видео с матерью и ребенком - цепочка событий

Рассказал представитель Минобороны и о предстоящей встрече с девушкой, попавшей на то самое видео с автоматной очередью над головой плачущего ребенка: "Да, мы связались и скорее всего встретимся, это я могу подтвердить. Да, она указала, что распространенное видео с ней не согласовали, она своего согласия не давала".

На встрече планируется еще раз проговорить сложившуюся ситуацию. В социальных сетях сама девушка рассказала, что во время учений на месте был контролер, ответственный за координацию военных, и он предупредил их о прекращении огня, освободив ей путь. Обойти она не могла, так как это улица, на которой она живет, и это ее дорога домой.

Двое военных действительно получили информацию и выполнили просьбу, а третий - нет. Именно этот момент и попал на видео.

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Эту же цепочку событий подтвердили и в Минобороны, назвав ее тактическим недопониманием: "Специалист по военному сотрудничеству двоим военным сказал приостановить действия, но он не видел третьего. На видео видно, что третий спрятался в нише, он за стеной. Контролер его не видел, женщина его не видела, она пошла. Солдат в этот момент следил за тем, что происходит внутри здания - а там была зачистка и удар - он выстрелил".

В то же время Минобороны не винит в ситуации учебного контролера: "Всегда можно лучше. Это учения, это была сложная операция в центе Риги и большой вызов сделать это. Да, бывают ситуации, которые невозможно предвидеть. Мы были бы счастливы, если бы такой ситуации не было. Да, девушка там живет, и у нее было право там идти. Но я бы не обвинял и учебного контролера. Все сделали, что могли, но на таких учениях - не в лесу и не на необитаемом острове, а с гражданскими - очень тяжело для всех", - подытожил Галкин.

В эфире также прозвучало:

00:00 Военные учения и гибридная война - как одно спровоцировало другое?

11:18 "Отец 39-го года, всю войну отсидел в землянке. 5 инсультов, 1 инфаркт - какая была бы у него реакция?". Очевидица военных учений у больницы Страдиня;

19:39 Премьера на латышском языке! Комментарий Минобороны касательно обеспокоенности населения;

28:50 Минобороны о контакте с женщиной с вирального видео: "Мы с ней встретимся";

34:06 Главное из сказанного представителем Минобороны (перевод на русский язык);

37:00 Учебная стрельба в городе - "В Израиле такое могли бы трактовать как теракт. Такое здесь не бывает". Комментарий офицера запаса ЦАХАЛ Михаила Сафрана;

45:13 Внимание, спор: "Израиль воевать умеет, а Латвия учится?" vs "А нас почему никто не спросил?".


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