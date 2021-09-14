Фото ⟩ Rimi устанавливает первый таромат для приема упаковки из-под напитков

Начало установки

С 13 сентября в течение недели по всей Латвии будет установлено около 40 тароматов. Постепенное внедрения тароматов даст возможность к 1 февраля оборудовать 800-1000 пунктов приема упаковки напитков. В таромат Rimi на улице Бикерниеку и еще в более чем в 100 других магазинах по всей Латвии с 1 февраля покупатели смогут отправлять

пустые и неповрежденные упаковки от напитков, получая за каждую сданную упаковку купон на 10 центов.

Его можно будет использовать для оплаты покупок в любом магазине Rimi. А упаковки из тароматов будут доставлены в DIO для дальнейшей обработки. Ожидается, что с помощью тароматов в магазинах Rimi можно будет собирать и перерабатывать более 100 миллионов упаковочных единиц в год.

Зачем?

Депозитная система - долгожданное решение, которое позволит уменьшить загрязнение природы Латвии и будет способствовать переработке упаковки.

"Загрязнение окружающей среды - одна из самых серьезных проблем XXI века, поэтому введение депозитной системы даст огромную пользу латвийскому обществу. Эта система создаст дополнительные возможности для активного участия в защите окружающей среды; кроме того, она будет экономически стимулировать население сдавать на переработку упаковки от напитков, что положительно повлияет на привычки людей", - комментирует Артур Томс Плешс, министр охраны окружающей среды и регионального развития.

Участие в приеме депозитной упаковки - это последовательная и систематическая работа по борьбе с изменением климата и внедрению устойчивых привычек в обществе.