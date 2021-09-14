Отчеты о тестировании для предъявления в кружках будут доступны на covid19sertifikats.lv

С учетом того, что по результатам тестирования учащихся цифровой сертификат оформить невозможно, доступный в системе отчет о тестировании родители школьников в случае необходимости смогут использовать для информирования учебных заведений, обеспечивающих образование по интересам, - кружков, спортивных секций, хоров и других.

Шталберга указала, что отчет носит только информационный характер и не может быть сопоставим с цифровым сертификатом Covid-19. Отчет не содержит QR-код, и его нельзя использовать для посещения мероприятий и заведений общественного питания.

Чтобы посмотреть отчет о тестировании Covid-19, нужно осуществить авторизацию на веб-сайте посредством своего онлайн-банка или другого инструмента и выбрать профиль подопечного лица. В свою очередь, молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, имеющие доступ к полной версии интернет-банка или Smart ID, могут получить отчет, войдя в систему под своим именем.

Отчет о тестировании Covid-19 доступен на веб-сайте как в случае негативного, так и позитивного результата. Он отображается в разделе "Результаты тестирования" и может быть загружен в формате PDF.

НСЗ пояснила, что такой отчет появится на веб-сайте не только после тестирования школьников, но и в других случаях, когда ребенок или взрослый проходят тестирование на Covid-19.