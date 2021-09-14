Covid-19: В Литве заразились еще 889 человек; в Эстонии - 473

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 889 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались пять человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

Четверо из пяти скончавшихся не были привиты или были привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 857 человек, 85 из них - в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на 10 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6107 результатов тестов на коронавирус, позитивный результат дали 473 теста.

354 инфицированных не вакцинированы, а у 119 завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро вторника стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 153 пациентам. Всего госпитализирован 171 человек с коронавирусом, из них не вакцинированы 122 человека (71,3%), курс вакцинации завершен у 49 человек (28,7%).