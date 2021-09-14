Фото ⟩ Военные маневры России и Беларуси "Запад-2021"

Эти учения вызвали опасения у Украины и стран-участниц НАТО. Они проходят в западной части России и Беларуси, в том числе на полигонах у границ входящих в НАТО стран Восточной Европы.

ФОТО: Vitaly Nevar/REUTERS

В конце прошлой недели началась "горячая фаза" учений. На опубликованных Министерством обороны РФ видео видно, что с военных кораблей и танков открывается огонь по истребителям во время взлета, имитируя предотвращение воздушного нападения.

ФОТО: Vitaly Nevar/REUTERS

ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/EPA

В военных учениях принимают участие порядка 200 000 военнослужащих, 80 самолетов и почти 300 танков, пишет Reuters.

ФОТО: SPUTNIK/VIA REUTERS

ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT/EPA

Президент России Владимир Путин отрицает, что военные учения направлены против каких-либо зарубежных сил, и указывает, что такие учения являются понятными действиями, принимая во внимание активность НАТО вблизи границы России.

Галерея: Учения "Запад-2021"

Похожие маневры проводят каждый четыре года, однако, принимая во внимание политический контекст, в этом году учения считаются жестом поддержки России в адрес Беларуси и ее диктатора Александра Лукашенко.

ФОТО: Postimees

ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/EPA