Фото ⟩ Военные маневры России и Беларуси "Запад-2021"
До 16 сентября проходят масштабные учения России и Беларуси "Запад-2021".
До 16 сентября проходят масштабные учения России и Беларуси "Запад-2021".
Эти учения вызвали опасения у Украины и стран-участниц НАТО. Они проходят в западной части России и Беларуси, в том числе на полигонах у границ входящих в НАТО стран Восточной Европы.
В конце прошлой недели началась "горячая фаза" учений. На опубликованных Министерством обороны РФ видео видно, что с военных кораблей и танков открывается огонь по истребителям во время взлета, имитируя предотвращение воздушного нападения.
В военных учениях принимают участие порядка 200 000 военнослужащих, 80 самолетов и почти 300 танков, пишет Reuters.
Президент России Владимир Путин отрицает, что военные учения направлены против каких-либо зарубежных сил, и указывает, что такие учения являются понятными действиями, принимая во внимание активность НАТО вблизи границы России.
Галерея: Учения "Запад-2021"
Похожие маневры проводят каждый четыре года, однако, принимая во внимание политический контекст, в этом году учения считаются жестом поддержки России в адрес Беларуси и ее диктатора Александра Лукашенко.