Латвийский боец ММА Александр Чижов проведёт бой за титул чемпиона мира

Данный промоушен является сильнейшим в Украине и находится на высоком 14-м месте во всём мире, а его чемпионы периодически переходят в сильнейшую лигу мира UFC.

Подготовку к этому бою Александр провёл в одном из известнейших залов Европы Allstars Training Center в Стокгольме, а его спарринг-партнёрами были такие звёзды UFC, как боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, Гурам Кутателадзе из Грузии и другие.

Над карьерой Чижова работает большая команда профессионалов, в которую входят тренеры Игорь Месмер, Андрей Маслов, Александр Шмелёв, менеджер Павел Сахаревский, пиар-менеджер Илларион Бессонов, а также известный спортивный диетолог Александр Фока.

Конечно, не обойтись в этом деле и без друзей-партнёров, которые обеспечивают всем необходимым и помогают в подготовке. Спортсмен выражает особую благодарность бренду Lucky 13 Riga и лично Ивару Торони.

В конце июня Александр Чижов стал гостем программы "Мне только спросить" на RUS TVNET, где рассказал о том, как оказался в смешанных единоборствах, когда в последний раз дрался на улице, цели попасть в UFC и предстоящем поединке за титул чемпиона мира.