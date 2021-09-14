Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Литве

Во вторник состоялась официальная презентация новичка команды. 35-летний футболист будет выступать в "Судуве" под 3-м номером.

Для Хонды Литвы станет 10-й страной, где полузащитник успел поиграть за время своей карьеры. С 2010 по 2014 год японец был игроком московского ЦСКА, вместе с которым становился чемпионом России и дважды обладателем Кубка страны.

Также на счету Хонды выступления за итальянский "Милан", нидерландские "Витесс" и "ВВВ-Венло", португальский "Портимоненсе", азербайджанский "Нефтчи", австралийский "Мельбурн Виктори", бразильский "Ботафого", мексиканскую "Пачуку" и японский клуб "Нагоя Грампус".

На счету Хонды также 98 матчей и 37 голов в составе сборной Японии. Полузащитник принимал участие в трёх чемпионатах мира (2010, 2014, 2018).