Учеба продолжается удаленно в 188 школах 39 самоуправлений

Всего в новом учебном году очный учебный процесс был начат в 672 образовательных учреждениях.

Сравнивая количество решений, принятых руководителями образовательных учреждений 6 и 13 сентября, IKVD пришла к выводу, что количество классов, перешедших на дистанционное обучение, увеличилось на 123.

По состоянию на 13 сентября в IKVD поступила информация, что в 44 дошкольных группах в 20 случаях карантин установлен для всей группы, в 14 случаях - для части группы и в 10 случаях самоизоляция установлена индивидуально.

На уровне начального образования Covd-19 затронул 471 класс, в том числе удаленное обучение введено в 178 случаях (112 случаев в группе 1-6-х классов, 66 случаев - в группе 7-9-х классов). 115 классов учатся наполовину удаленно, в том числе 61 - в группе 1-6-х классов, 54 - в группе 7-9-х классов.

На уровне средней школы дистанционное обучение установлено для 101 класса, в том числе в 37 случаях удаленно учится весь класс, в 40 случаях - часть класса и в 24 случаях - отдельные ученики.

По данным IKVD, чаще всего решения об удаленном учебном процессе принимались руководителями учебных заведений в Рижском, Елгавском, Лиепайском и Екабпилсском краях.

На сегодняшний день случаи Covid-19 выявлены в 77 учебных заведениях

Случаи заболевания Covid-19, выявленные на данный момент среди школьников, затронули в общей сложности 77 образовательных учреждений, свидетельствуют данные Минздрава по результатам тестирования персонала и учащихся школ с 28 августа по 12 сентября.

Всего в результате массового тестирования было зафиксировано 744 случая Covd-19, из которых 676 или 91% - именно у детей в возрасте от шести до 19 лет. Однако всего за этот период заражение констатировано у 1630 детей школьного возраста, таким образом, скрининг выявил 41% случаев.

Случаи Covid-19 среди детей школьного возраста выявлены в 77 образовательных учреждениях на 41 административной территории. Среди них более половины составили случаи, зарегистрированные на 13 административных территориях.

По информации Минздрава, 60% всех выявленных случаев были симптоматическими.