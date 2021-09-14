СГД: приобрести конфискованное государством имущество сможет каждый
В дальнейшем каждый сможет приобрести конфискованное государством имущество, сообщает агентство LETA.
В дальнейшем каждый сможет приобрести конфискованное государством имущество, сообщает агентство LETA.
Одна из задач Службы госдоходов (СГД) - рассматривать, оценивать и реализовывать конфискованное государством имущество или имущество, которое в различных установленных законом случаях государственные учреждения конфискуют у владельцев или признают бесхозной собственностью. В дальнейшем эту собственность, подав свое предложение о цене, смогут приобрести не только юридические лица, но и физические лица или любой заинтересованный.
Представители СГД пояснили, что возможно приобрести различное конфискованное государством движимое имущество, например, транспортные средства, в том числе велосипеды, а также ювелирные изделия, инструменты, одежду и обувь и другое.
Актуальные предложения имущества и требования к заявке доступны в разделе портала СГД "О нас/Конфискованное государством имущество".
Чтобы претендовать на конфискованное имущество, заинтересованный должен подать в СГД свое ценовое предложение. При этом у покупателя не должно быть налоговых долгов выше 150 евро, он должен соответствовать и другим требованиям СГД.
Конфискованное государством имущество хранится на всей территории страны.
Все вырученные от продажи деньги поступят в госбюджет.