ReTV: Кризис в сфере питания уже начался; работникам грозит увольнение

Это подтверждает владелец восьми региональных кафе Роналд Миллерс: "Кризис уже начался, если можно так сказать. Ограничений на бумаге нет, а на практике они уже есть. Как погода ухудшилась. Может быть в Риге больше людей, которые вакцинированы и посещают помещения ресторанов, но у меня в Даугавпилсе и других городах действительно маленькая посещаемость в помещениях".

У нас есть план "Б": мы смотрим, пробуем, если падает оборот, снижаем число сотрудников, снижаем расходы. Так как наибольшие затраты - на работников, налоги и аренду".

Владелица пекарни и кафе из Огре Ивета Загере за кадром рассказала, что она также допускает возможность увольнения работников, однако хочет еще побороться: "Есть два выхода. Как и в прошлом году - еда навынос. Если позволят хоть частично работать в помещениях с вакцинированными или переболевшими, то и это какой-то выход из ситуации. Сложно сказать, позволит ли это перезимовать, я сейчас утверждают это не берусь.

Это зависит от множества условий, какова будет заболеваемость, будут ли люди бояться посещать, какова будет информация в публичном пространстве, будут ли запугивать, что в таких местах можно заболеть, или же разрешат это делать с соблюдением мероприятий безопасности, сложно сказать.

Мы не можем предсказать, как поступят люди".

Ранее в передаче ReTV "Слепая зона" представитель Министерства экономики указал, что проблемы сферы осознаны. Он отметил, что сейчас вырисовываются три направления поддержки, которые могут быть применены в случаях, если, используя все предусмотренные государством возможности, предпринимателю все-таки будет запрещено работать.

Это пособия по простою, вторая возможность - поддержка трудоустроенных и работодателей, гранты для предприятий, если они страдают от ограничений.

Владелица пекарни и кафе Ивета Загере "Новостям ReTV" отметила, что вопрос - в том числе и о маленьких, семейных предприятиях.