"Воссоединение". Шарапова и сёстры Уильямс сделали совместное фото
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сделала совместную фотографию с сёстрами Винус и Сереной Уильямс. Снимок появился в Instagram теннисисток.
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сделала совместную фотографию с сёстрами Винус и Сереной Уильямс. Снимок появился в Instagram теннисисток.
Встреча произошла на ежегодном балу нью-йоркского Института костюма Met Gala. Распорядителем бала наряду с актёром Тимоти Шаламе, певицей Билли Айлиш и поэтессой Амандой Горман была японская теннисистка Наоми Осака.
Кроме того, бал посетили певица Дженнифер Лопес, актёр Бен Аффлек, супермодель Эмили Ратаковски, победительница и финалистка последнего US Open Эмма Радукану и Лейла Фернандес.
Винус Уильямс опубликовала фото, где она вместе с Сереной и Марией Шараповой позируют в красивых платьях.
Напомним, что во время игровой карьеры Серена была главной соперницей российской теннисистки. За противостоянием спортсменок в финалах различных турниров пристально следили по всему миру.
На протяжении большей части их карьер между теннисистками были натянутые отношения. Теннисистки время от времени давали друг о друге не самые приятные комментарии.
На троих у Шараповой и сестёр Уильямс 35 побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. У Шараповой 5 таких титулов, у Винус - 7, у Серены - 23.