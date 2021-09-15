"Воссоединение". Шарапова и сёстры Уильямс сделали совместное фото

Встреча произошла на ежегодном балу нью-йоркского Института костюма Met Gala. Распорядителем бала наряду с актёром Тимоти Шаламе, певицей Билли Айлиш и поэтессой Амандой Горман была японская теннисистка Наоми Осака.

Кроме того, бал посетили певица Дженнифер Лопес, актёр Бен Аффлек, супермодель Эмили Ратаковски, победительница и финалистка последнего US Open Эмма Радукану и Лейла Фернандес.

Винус Уильямс опубликовала фото, где она вместе с Сереной и Марией Шараповой позируют в красивых платьях.

"Воссоединение", - подписала публикацию Уильямс.

ФОТО: instagram.com/venuswilliams

Напомним, что во время игровой карьеры Серена была главной соперницей российской теннисистки. За противостоянием спортсменок в финалах различных турниров пристально следили по всему миру.

На протяжении большей части их карьер между теннисистками были натянутые отношения. Теннисистки время от времени давали друг о друге не самые приятные комментарии.