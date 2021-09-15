Ср, 15.09.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

"Воссоединение". Шарапова и сёстры Уильямс сделали совместное фото

Мария Шарапова ФОТО: AFP/SCANPIX

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сделала совместную фотографию с сёстрами Винус и Сереной Уильямс. Снимок появился в Instagram теннисисток.

Встреча произошла на ежегодном балу нью-йоркского Института костюма Met Gala. Распорядителем бала наряду с актёром Тимоти Шаламе, певицей Билли Айлиш и поэтессой Амандой Горман была японская теннисистка Наоми Осака.

Кроме того, бал посетили певица Дженнифер Лопес, актёр Бен Аффлек, супермодель Эмили Ратаковски, победительница и финалистка последнего US Open Эмма Радукану и Лейла Фернандес.

Винус Уильямс опубликовала фото, где она вместе с Сереной и Марией Шараповой позируют в красивых платьях.

"Воссоединение", - подписала публикацию Уильямс.

ФОТО: instagram.com/venuswilliams

Напомним, что во время игровой карьеры Серена была главной соперницей российской теннисистки. За противостоянием спортсменок в финалах различных турниров пристально следили по всему миру.

На протяжении большей части их карьер между теннисистками были натянутые отношения. Теннисистки время от времени давали друг о друге не самые приятные комментарии.

На троих у Шараповой и сестёр Уильямс 35 побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. У Шараповой 5 таких титулов, у Винус - 7, у Серены - 23.


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