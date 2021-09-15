Ср, 15.09.2021
Кризис уже начался, если можно так сказать. Ограничений на бумаге нет, а на практике они уже есть. Роналд Миллерс, владелец региональных кафе
Роналд Миллерс, владелец региональных кафе
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Выявлено 697 новых случаев Covid-19: это крупнейшее количество с мая

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 697 новых случаев Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В последний раз еще большее количество зараженных выявлялось 13 мая - 698.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.

  • три человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

584 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 113 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 272,1 до 284,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 44 417 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 148 485 человек, 2628 заразившихся коронавирусом скончались.

 

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