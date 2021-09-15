Выявлено 697 новых случаев Covid-19: это крупнейшее количество с мая

В последний раз еще большее количество зараженных выявлялось 13 мая - 698.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

584 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 113 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 272,1 до 284,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 44 417 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.