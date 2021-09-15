Выявлено 697 новых случаев Covid-19: это крупнейшее количество с мая
За минувшие сутки в Латвии выявлено 697 новых случаев Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 697 новых случаев Covid-19, поступила информация о семи смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В последний раз еще большее количество зараженных выявлялось 13 мая - 698.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.
584 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 113 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 272,1 до 284,1 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 44 417 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 148 485 человек, 2628 заразившихся коронавирусом скончались.