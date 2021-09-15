Бригис: Фактически, все, кто не был вакцинирован, в ближайшие месяцы заразятся Covid-19

Он подчеркнул, что быстрый рост заболеваемости полностью соответствует прежним прогнозам. Это означает, что количество занятых больничных коек увеличивается в геометрической прогрессии и удваивается каждые две недели.
"Если в настоящее время в больницах проходят лечение менее 300 пациентов с Covid-19, то их будет вдвое больше через две недели и еще вдвое больше через следующие две. Критическая ситуация будет достигнута очень быстро", - сказал Бригис.
По его словам, замедлить рост числа больных и госпитализированных уже невозможно, поэтому правительству неизбежно придется принять решение об ограничениях в первой половине октября. По мнению Бригиса, ограничения должны быть не постепенными, как в предыдущую волну заболеваемости, а единовременными жесткими мерами
"Часть общества предпочла не вакцинироваться, это их выбор.
Фактически, все, кто не был вакцинирован, в ближайшие месяцы заразятся Covid-19, некоторым из них потребуется стационарное лечение, а у некоторых будет тяжелая форма заболевания", - сказал Бригис.
Он добавил, что в ситуации, когда больницы переполнены, многие отделения придется перепрофилировать для лечения пациентов с Covid-19, что отрицательно скажется на пациентах с другими заболеваниями.
"Поэтому правительство должно решить, какие радикальные меры следует принять против непривитого населения", - сказал Бригис.