"Люди в клетках": возле Сейма пройдет пикет против убийства животных ради получения продуктов питания

Сегодня в 11:30 возле Сейма начнется месячная акция организации "Свобода животных", во время которой активисты будут сидеть в клетке и, таким образом, призывать к запрету животноводства в Латвии, а около 11 часов утра около парламента пройдет пикет против убийства свиней и куриц для употребления в пищу. Организатор акции - Ренарс Атопкинс.

По словам представителей организации, акция протеста состоится в связи с предстоящим в сентябре голосованием Сейма по поправкам к Закону о защите животных, которые могут наложить запрет на звероводство в Латвии.

Акция по защите животных "Месяц в клетке" продлится до 14 октября. В течение 30 дней и ночей люди будут постоянно находиться в большой металлической клетке и в информационной палатке у Сейма, призывая депутатов проголосовать за запрет животноводства в Латвии.

Галерея: Акция по защите животных "Месяц в клетке"

Катрина Кригере, глава ассоциации "Свобода животных", сказала, что волонтеры примут участие в кампании, проведя по 12 часов в клетке "вместе, чтобы добиться перемен и освободить невинных животных, которые в настоящее время умирают в клетках".

По данным ассоциации, результаты социологического опроса SKDS этого года показывают, что

почти две трети, или 63%, населения Латвии отрицательно относятся к разведению и убийству животных для производства изделий из кожи, а 32% поддерживают это.

В настоящее время в Латвии пять питомников, в которых содержится около полумиллиона животных - норки, лисы и шиншиллы. Согласно действующим законам и правилам, животные содержатся в питомниках в клетках, где предусмотрено 0,75 квадратных метра на каждую лисицу и 0,25 кв. м на двух норок в клетке.

В рамках пикета в импровизированных клетках будут находиться одетые в костюмы свиней и куриц люди. По словам организаторов, это позволит понять, в насколько нечеловечных, скотских условиях содержатся животные, чтобы их безжалостно убили и потом съели.

"Ежегодно в Латвии убивается 700 тысяч свиней и более 21 миллиона кур", - отметил организатор акции протеста Ренарс Атопкинс.

Группа активистов решила обратить внимание Сейма на эту проблему, призвав запретить в Латвии выращивать свиней и кур на питание.